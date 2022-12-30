Saadet Partisi’nden Halk TV’ye veryansın! AGD polemiği sonrası eleştiri yağmuruna tuttu: Siyonist zihniyet

HALK TV'DEN İMAMOĞLU DESTEĞİ

2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayıp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip geçen Ekrem İmamoğlu, adaylık yolundaki somut adımlarına medyayı kendi güdümüne alarak başlamıştı.

Bu kapsamda FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer olmuştu.

Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşü de bu durumu destekler nitelikteydi. Çapa'nın dönüşünde İmamoğlu'nun etkisinin olduğu konuşulanlar arasındaydı.



Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından göz yumulması ise dikkateri üzerine çeken bir diğer unsur.