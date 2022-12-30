Saadet Partisi'nden Halk TV'ye veryansın! AGD polemiği sonrası eleştiri yağmuruna tuttu: Siyonist zihniyet
Millet İttifakı içinde CHP ile Saadet Partisi arasında yaşanan AGD polemiği giderek büyürken, Karamollaoğlu'nun Saraçhane hamlesi sonrası yeni krizler patlak verdi. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, CHP içinde İmamoğlu destekçisi olarak bilinen Halk TV'yi eleştiri yağmuruna tuttu. Erduran, "Saadet Partisi'ni yok sayan bu Halk TV denen kanal, halkın kanalı falan değil. Tam bir işbirlikçi, tam bir siyonist zihniyet mahsülüdür" dedi.
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada bir araya geldiği masada kaos eksik olmuyor. Aynı masaya oturup poz veren ekip içinde yeni sorunlar çıkmaya devam ediyor.
SAADET PARTİSİ'NDEN YENİ ÇIKIŞ GELDİ
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane Operasyonu sonrası CHP ve İYİ Parti birbirine düşerken, gelişmenin akabinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Ahlatlıbel'de kriz masasına oturmuştu.
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken masanın Saadet Partisi'nden çok çarpıcı bir çıkış geldi.
İMAMOĞLU DESTEKÇİSİ HALK TV'YE SAADET BOMBARDIMANI
Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Halk TV'yi yaylım ateşine tuttu.
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erduran, Halk TV'de Saadet Partisi'nin yok sayıldığını öne sürerek "Saadet Partisi'ni yok sayan bu Halk TV denen kanal, halkın kanalı falan değil. Tam bir işbirlikçi, tam bir siyonist zihniyet mahsülüdür" ifadelerini kullandı.
TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI
Masada kaos havasının hakim olduğu ortamda Mustafa Erduran'ın çıkışı tüm dikkatleri üzerine topladı. Akıllara geride bıraktığımız günlerde Anadolu Gençlik Derneği üzerinden CHP ve Saadet Partisi arasında ipleri koparan kavga geldi.
CHP'li Yıldırım Kaya, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Anadolu Gençlik Derneği'ni (AGD) hedef alan sözler sarf etmiş, Saadet Partisi'nden konuya ilişkin tepki gelmişti.
"ALLAH SENİN BELANI VERSİN"
Bugün Halk TV'yi yaylım ateşine tutan Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, "CHP'li Anadolu Gençlik derneğimizi tecavüzcü dernek olarak gösterip iftira atan "CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya" Allah senin belanı versin" şeklinde tepki göstermişti.
SAADET PARTİSİ'NDEN CHP'YE: HADDİNİZİ BİLİN
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Çoşkun da "Anadolu Gençlik Derneği/Milli Gençlik Vakfı bu ülkenin yüz akıdır. 50 yıllık geçmişinde tek bir leke bulunmayan Milli Görüşün temel taşıdır. Kimsenin ahlaksızca saldırısına müsaade etmeyiz. Haddinizi bilin... " ifadeleriyle tepkisini dile getirmişti.
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Yıldırım Kaya'ya Meclis kürsüsünden tepki gösterip özür dilemeye davet ederken Temel Karamollaoğlu'ndan da bomba bir adım gelmişti.
MASANIN 'TEMEL'İ SALLANTIDA
CHP'li İBB Başkanı ve Meral Akşener'in Saraçhane'de tertip etiği mağduriyet temelli adaylık tiyatrosuna masadaki liderler iştirak ederken, Karamollaoğlu gitmemişti. Temel Karamollaoğlu'nun bu hamlesinin CHP'nin AGD'yi hedef almasına karşı tepki amaçlı olduğu kulislerde konuşulmuştu.
HALK TV'DEN İMAMOĞLU DESTEĞİ
2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayıp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip geçen Ekrem İmamoğlu, adaylık yolundaki somut adımlarına medyayı kendi güdümüne alarak başlamıştı.
Bu kapsamda FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer olmuştu.
Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşü de bu durumu destekler nitelikteydi. Çapa'nın dönüşünde İmamoğlu'nun etkisinin olduğu konuşulanlar arasındaydı.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından göz yumulması ise dikkateri üzerine çeken bir diğer unsur.
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