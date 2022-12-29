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Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek

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Giriş: 29.12.2022 08:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 milyon istihdam projesi kamuoyu bilgilendirme programı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Detayları Arzu Fidanverdi aktardı.
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