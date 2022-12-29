Başkan Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye 3 hilalli pasta sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.Görüşmeye dair ilk fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edildi. MHP lideri Bahçeli'nin 1 Ocak doğumlu olması münasebetiyle erken bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Pasta üstünde 3 hilal sürprizi dikkat çekti. Diğer yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Başkan Erdoğan'a 99 adet gül takdim etti.