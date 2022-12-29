ABD Türkiye’nin yeni doğalgaz rezervi keşfini teyit etti!

İlk olarak Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi açıklanırken, Ekim 2020'de ise bu kuyudaki keşfe 85 milyar metreküplük keşif daha ilave edildi.

Ardından Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni keşfin müjdesi verilmişti. Son olarak 26 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni keşfin müjdesini kamuoyuyla paylaştı.