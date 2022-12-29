Yılbaşında toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN bedava mı olacak?
Yılbaşına sayılı günler kala, toplu ulaşımın ücretsiz olup, olmayacağı merak konusu oluyor. Yeni yılda toplu taşım kullanacaklar için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Peki, yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Cumartesi Marmaray bedava mı olacak? İşte, konuya dair merak edilenler...
Marmaray, İZBAN yılbaşında ücretsiz mi? sorusu yanıt buldu. Yeni yılda toplu taşım kullanacaklar için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Peki, yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Cumartesi Marmaray bedava mı olacak? İşte, konuya dair merak edilenler...
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
YILBAŞINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? (31 ARALIK-1 OCAK)
Cumhurbaşkanı kararına göre, yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar, saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT BAŞVURU EKRANI! EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT e-Devlet'ten nasıl başvurulur? SGK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...
- Yılbaşında toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN bedava mı olacak?
- KYK TOPLU ÖDEMELER HESAPLARA GEÇTİ! 2022-2023 KYK 3 aylık toplu para hesaplara kaç TL yattı? KYK burs/kredi ÖDEME TAKVİMİ
- Yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Cumartesi Marmaray bedava mı olacak?
- KYK ÖDEME TARİHLERİ: KYK burs ve krediler yattı mı 2022? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yılbaşından önce yatar mı?
- https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...
- EYT'de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! 2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?
- EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- 1999 öncesi emeklilik şartları neler, nasıl emekli olunur? EYT emeklilik için kaç prim günü gerekiyor? Kadın ve erkeklerde...
- EYT yaş şartı var mı yok mu? EYT yaş şartı geldi mi, kalktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Başkan Erdoğan'ın son dakika EYT açıklaması! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası içi belli oldu! O yaştaki EYT'liler artık emekli!