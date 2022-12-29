Yılbaşında toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak’ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN bedava mı olacak?

Marmaray, İZBAN yılbaşında ücretsiz mi? sorusu yanıt buldu. Yeni yılda toplu taşım kullanacaklar için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Peki, yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Cumartesi Marmaray bedava mı olacak? İşte, konuya dair merak edilenler...

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.