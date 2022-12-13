Son dakika: Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den kritik zirve!
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ı ağırlayan Bahçeli'nin evinden ilk görüntüler geldi. İki lider arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhur İttifakı'ndaki kritik zirvenin detayları A Haber'de...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem telefon hem de diplomasi trafiği hızla sürüyor. Diğer yandan Başkan Erdoğan, Türkiye'deki iç siyasete dair temaslarda da bulunuyor.
CUMHUR İTTİFAKI ZİRVESİ
Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi.
1 SAAT SÜRDÜ
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
Görüşmede Türkiye gündeminde yer alan siyasi, askeri, ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı.
EN SON 9 KASIM'DA BİR ARAYA GELDİLER
Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ile Başkan Erdoğan en son 9 Kasım'da bir araya gelmişlerdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen son toplantı yaklaşık 1 saat sürmüştü.
Basına kapalı bu görüşmede başörtüsü teklifi ele alınmıştı.
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