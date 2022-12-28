Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova’da: Suriye ile ilk resmi temas

"SURİYE İLE MUTLAK UZLAŞI SAĞLANABİLİR"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Akademisyen Mesut Hakkı Caşın ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki husus var. Burada Sayın Putin ile Sayın Erdoğan son görüşmelerinde Suriye'de yeni bir sürecin başlayacağını işaret etmişlerdi. Suriye konusundaki genel politikasına bakıldığında Suriye ile mutlak bir uzlaşı sağlanabilir, bunun için Şam'ın da adım atması gerekiyor bu bir.

Türkiye'nin istediği güvenli bölgedeki garantilerin verilmesi ama en önemlisi bu güvenli bölgede yaklaşık 500 bin Suriyelinin can ve mal güvenliğinin teminatı, diğer taraftan da burada yaşayan Suriyeli vatandaşların da hayatlarının garanti altına alınması.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü yakından ilgilendiren, PKK ve YPG'nin ABD silahlarıyla Türkiye'ye yapmış olduğu taarruzlardaki ABD şemsiyesinin kırılması Suriye'nin lehine. Suriye tarafı şunu çok iyi bilmeli ki, Türkiye'nin ABD gibi Suriye'de gizli bir planı yok. Türkiye, Irak'ta olduğu gibi Suriye'nin toprak bütünlüğünü en çok savunan devlet.

Türk halkı, Türk devleti Suriye'nin düşmanı değil, 4 milyon vatandaşını kabul etmiş Afrin'de de 5 milyon Suriyeliye toplamda 9 milyon Suriyeliye yardım sağlayan bir devlet.

Sınırımız çok önemli. Bu bakımdan Bakan Akar ve Fidan'ın görüşmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki de dışişleri bakanlarımız da bundan sonra görüşecektir. Olumlu bulmadığım tek hadise, Suriye'nin sınır güvenliğini TSK değil ABD CENTCOM tehdit ediyor. ABD oradan çeksin gitsin, PKK dağılsın gitsin. Türkiye askerlerini geri çeker, Suriye bunu çok iyi biliyor. Türkiye ile Suriye coğrafya bu topraklarda yaşamaya mahkumdur. 1200 senedir biz Mezopotamya'dayız, buralı olmayan Amerikanlar defolup gidecek. Türkiye'nin iyi niyet çabaları karşılık görmeli. Seçimden sonra daha olumlu neticeler alınacaktır."