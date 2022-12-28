Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova'da: Suriye ile ilk resmi temas
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Türkiye-Rusya-Suriye Savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele ele alındı. Yapıcı havada geçen toplantıda Suriye ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Esed rejiminin Suriye'deki ABD-PKK varlığına karşı tavır aldığını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti.
Bakan Akar, beraberindeki Fidan ile Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti.
ŞAM İLE 11 YIL SONRA İLK TEMAS
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.
Türkiye-Rusya-Suriye Savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele ele alındı.
Yapıcı havada geçen toplantıda Suriye ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.
"ESED REJİMİNİN ABD VE PKK'YA KARŞI TAVIR ALDIĞINI GÖSTERİR"
Gelişmeye ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Hava Kuvvetleri İstihbarat Eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, söz konusu görüşmeyle Esed rejiminin ABD ve PKK'ya karşı tavır aldığını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde bu görüşmeye işaret ettiğini vurgulayan Tokmakoğlu, "Hatırlayacağımız husus çerçevesinde önce savunma dışişleri bakanları görüşüp sonra liderlere kadar gelir şeklindeydi. Pişmiş bir konu bu, ön hazırlıkları yapıldı. Buna bağlı olarak da Türkiye'nin bu konuda görüşme konusunda olgunlaşmış bir konuyu değerlendirdiği ortadaydı. Hadise şu, Suriye'de bir ABD'nin varlığı söz konusu bununla birlikte PKK terör örgütünün ve bunun uzantılarının bir proje şeklinde Fırat'ın doğusunda, o ülkeyi bölen parçalayan o ülkenin kaynakları alarak, daha önce Suriye petrol bakanı hırsızlık demişti. Bu kaynakları çalıp götüren bir yapı var. Buna bir şekilde Suriye yönetiminin biz bunu istemiyoruz, karşıyız demesi gerekir. İşin ana noktası Suriye yönetiminin bir şekilde ABD ve PKK'yı istemediği konusunda sesini yükseltmesi. Bu Türkiye'nin politikaları açısından çok önemli." diye konuştu.
Türkiye'nin güvenlik koridoru talebi olduğunu, bugüne kadar Esed yönetiminin ise ülkemizi 'işgalci' olarak lanse ettiği bir görüşü olduğunu söyleyen Tokmakoğlu, "Bu görüşmeler başladıysa, PKK'ya karşı Suriye'ye ABD'ye tavır aldığını düşünmemiz gerekiyor. Türkiye'nin güvenli bölgeyle alakalı olarak, ortak hareket etmesi konusunda yeşil ışık olduğunu düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"SURİYE İLE MUTLAK UZLAŞI SAĞLANABİLİR"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Akademisyen Mesut Hakkı Caşın ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"İki husus var. Burada Sayın Putin ile Sayın Erdoğan son görüşmelerinde Suriye'de yeni bir sürecin başlayacağını işaret etmişlerdi. Suriye konusundaki genel politikasına bakıldığında Suriye ile mutlak bir uzlaşı sağlanabilir, bunun için Şam'ın da adım atması gerekiyor bu bir.
Türkiye'nin istediği güvenli bölgedeki garantilerin verilmesi ama en önemlisi bu güvenli bölgede yaklaşık 500 bin Suriyelinin can ve mal güvenliğinin teminatı, diğer taraftan da burada yaşayan Suriyeli vatandaşların da hayatlarının garanti altına alınması.
Suriye'nin toprak bütünlüğünü yakından ilgilendiren, PKK ve YPG'nin ABD silahlarıyla Türkiye'ye yapmış olduğu taarruzlardaki ABD şemsiyesinin kırılması Suriye'nin lehine. Suriye tarafı şunu çok iyi bilmeli ki, Türkiye'nin ABD gibi Suriye'de gizli bir planı yok. Türkiye, Irak'ta olduğu gibi Suriye'nin toprak bütünlüğünü en çok savunan devlet.
Türk halkı, Türk devleti Suriye'nin düşmanı değil, 4 milyon vatandaşını kabul etmiş Afrin'de de 5 milyon Suriyeliye toplamda 9 milyon Suriyeliye yardım sağlayan bir devlet.
Sınırımız çok önemli. Bu bakımdan Bakan Akar ve Fidan'ın görüşmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki de dışişleri bakanlarımız da bundan sonra görüşecektir. Olumlu bulmadığım tek hadise, Suriye'nin sınır güvenliğini TSK değil ABD CENTCOM tehdit ediyor. ABD oradan çeksin gitsin, PKK dağılsın gitsin. Türkiye askerlerini geri çeker, Suriye bunu çok iyi biliyor. Türkiye ile Suriye coğrafya bu topraklarda yaşamaya mahkumdur. 1200 senedir biz Mezopotamya'dayız, buralı olmayan Amerikanlar defolup gidecek. Türkiye'nin iyi niyet çabaları karşılık görmeli. Seçimden sonra daha olumlu neticeler alınacaktır."
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