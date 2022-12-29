Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin görüşmesinde gündemde hangi konular var? Seçim erkene alınır mı? A Haber’de değerlendirdi

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ortada bir ittifak var. Bu ittifakta da Cumhur İttifakı'nda şartsız destek veren bir Milliyetçi Hareket Partisi var. Meral Akşener'in de ifade ettiği gibi bu taraf etle tırnak gibi öbür tarafta da bir Millet İttifakı var sürekli olarak 6'lı masanın paydaşlarıyla Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeler yapıyor. Orada problemler var. Hatta bugün bazı açıklamaları var Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne var neyi merak ediyorsunuz bunlar çok doğal diyor.





GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Burada da doğal ve rutin bir görüşme gerçekleşiyor meseleye böyle bakmak lazım. Çünkü Sayın Erdoğan bir takım adımlar atıldı bir takım gelişmeler var iç ve dış gelişmeler var bunlarla ilgili olarak Sayın Bahçeli'yi bilgilendirecek. İkincisi de bazı adımlar atıldı özellikle geniş kesimlere asgari ücrette bir takım artışlar var öbür taraftan EYT problemi çözüldü önümüzdeki günlerde memur ve emekli maaşları var bunlarla ilgili düzenlemeler olacak.