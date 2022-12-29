Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde gündemde hangi konular var? Seçim erkene alınır mı? A Haber'de değerlendirdi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili "Zaten belli bir süre erkene alınacağı görülüyor. Ama bunlara biz kulis bilgisi demeyelim tahmin diyelim." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Kabul an itibariyle başladı. Peki gündemde hangi konular var?
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Ortada bir ittifak var. Bu ittifakta da Cumhur İttifakı'nda şartsız destek veren bir Milliyetçi Hareket Partisi var. Meral Akşener'in de ifade ettiği gibi bu taraf etle tırnak gibi öbür tarafta da bir Millet İttifakı var sürekli olarak 6'lı masanın paydaşlarıyla Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeler yapıyor. Orada problemler var. Hatta bugün bazı açıklamaları var Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne var neyi merak ediyorsunuz bunlar çok doğal diyor.
GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?
Burada da doğal ve rutin bir görüşme gerçekleşiyor meseleye böyle bakmak lazım. Çünkü Sayın Erdoğan bir takım adımlar atıldı bir takım gelişmeler var iç ve dış gelişmeler var bunlarla ilgili olarak Sayın Bahçeli'yi bilgilendirecek. İkincisi de bazı adımlar atıldı özellikle geniş kesimlere asgari ücrette bir takım artışlar var öbür taraftan EYT problemi çözüldü önümüzdeki günlerde memur ve emekli maaşları var bunlarla ilgili düzenlemeler olacak.
Doğal olarak seçime giderken bunların yansımaları da görüşülecek belki Devlet Bahçeli'den bazı atılması gereken adımlarla ilgili olarak bir takım tavsiyeler bilgiler alacak MHP'nin yaklaşımına da dikkat edecek ona göre bir takım belki önümüzdeki günlerde gelişmeler ortaya çıkacak.
Bu arada mitingler yapılıyor peş peşe mitingler hem MHP hem de AK Parti bazı toplantılar gerçekleştiriyor. Ama MHP uzun süreden beri bazı illerde değil hemen hemen Türkiye'nin tamamında bir tarama yapıyor köylere kadar inen. Belki bunların sonuçları değerlendirilecek.
SEÇİM ERKENE ALINIR MI?
Ama bir nokta daha var erken seçimden bahsediliyor. Erken demeyelim ama seçim tarihinin öne alınması da söz konusu. Belki bu konuda da bir değerlendirme yapılabilir. Çünkü üniversite sınavları var başka bir takım gelişmeler var. Belli bir süre bazı sıkıntıların ortaya çıkmaması için seçim takviminde oynamalar olabilir. Bunların hepsi görüşülecek. Çok doğal olması gereken rutin görüşme ve seçime doğru da bu görüşmelerin daha da sıklaşacağını bekleyebiliriz.
Zaten belli bir süre erkene alınacağı görülüyor. Ama bunlara biz kulis bilgisi demeyelim tahmin diyelim.
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