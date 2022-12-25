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Son dakika: Türkiye'ye giriş yapan TIR'da uyuşturucu ele geçirildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Son dakika: Türkiye’ye giriş yapan TIR’da uyuşturucu ele geçirildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan TIR'da; 35 kg kokain, 2 kg metamfetamin, 460 kg ecstasy, 760 gr reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

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