Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında hakaret polemiği! İmamoğlu'ndan dikkat çeken yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine yönelik söylediği iddia edilen “aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerine yönelik, “Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB 2023 yılı bütçe toplantısı öncesi Saraçhane'deki İBB Binası'ndan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, bütçeye ilişkin bilgi verirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine yönelik söylediği iddia edilen "aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerine yönelik de konuştu.
"BÜTÇENİN, ASLA İSRAFA FIRSATA TANIMAYAN BİR ŞEKİLDE OLMASINI ÖNEMSİYORUZ"
İBB bütçesine ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz bütçeyi yaparken özellikle bütçenin şeffaflığına, bereketine çok önem veriyoruz. Onu en tasarruflu bir şekilde kullanmayı asla israfa fırsata tanımayan bir şekilde olmasını önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan ama aynı zamanda bir seçim döneminin de bütün hassasiyetlerine yani suiistimal şekli olarak algılanan seçim dönemlerindeki bütçe yönetiminin tam tersine biz işini ciddiye alan ve yine işine odaklı bir bütçeyi meclise sunmuş olacağız. Seçim öncesi en önemli yılın da bütçesini sunmuş olacağız. Bugün açıkladığımız 2023 bütçesinde bu da öngörü son yılların en büyük yatırım bütçesi yüzde 50'nin üzerine çıkan 52'lere varan yatırım bütçesi" dedi.
"İMAMOĞLU, KAFTANCIOĞLU'NUN ODASINI BASTI"
Bugün de Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, köşe yazısında İmamoğlu-Kaftacıoğlu arasındaki sır görüşmenin ardından yaşananları yazdı.
İşte Övür'ün yazısındaki o bölüm:
Tabii kavga burada kalmıyor... Kaftancıoğlu biraz da kendi pozisyonunu sağlamlaştırmak için önüne çıkan her fırsatı, İmamoğlu'na vurmak için kullanıyor. Deyim yerindeyse bilinçli bir strateji izliyor. Bunun son örneği de bu gerilimden bir süre sonra yapılan İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında yaşandı. İlginç olan Divan Kurulu üyelerinden birinin İmamoğlu'nun akrabası Ufuk İnan olmasıydı.
Kaftancıoğlu, İnan'ın da bulunduğu o toplantıda İmamoğlu'nun hırsını yenemediğini, bir "şizofren" gibi davrandığını söylüyordu. Tabii bu sözlerinin hemen İmamoğlu'na ulaşacağını da biliyordu ve öyle de oldu. Ufuk İnan, toplantıdan hemen sonra İmamoğlu'nu arıyor ve Kaftancıoğlu'nun kendisine "şizofren" dediğini aktarıyordu.
CHP açısından belki de en kritik nokta bundan sonra olacaktı. İmamoğlu bu sözleri duyar duymaz İstanbul CHP il binasına gidiyor ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına giriyordu. Bu tam anlamıyla bir baskındı. Ancak CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Kaftancıoğlu bu baskının hedefine ulaşmaması için il binasını terk etmişti. Bu, Kaftancıoğlu'nun ince siyaset yöntemiydi. CHP'lilere göre Kaftancıoğlu bu tür toplantılarda söylediği sözlerin kulislere sızmasını sağlıyor ve pozisyonunu güçlendiriyordu. Son dönemde sık sık İmamoğlu'na hakarete varan sözlerinin kulislerde konuşulmasının nedeni de buydu. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na zaman zaman "aptal" veya "müteahhit kafalı" demesine CHP'liler alışmışlardı ama ilk kez "şizofren" demesi şaşırtmıştı onları.
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