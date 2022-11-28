Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında hakaret polemiği! İmamoğlu’ndan dikkat çeken yanıt

Tabii kavga burada kalmıyor... Kaftancıoğlu biraz da kendi pozisyonunu sağlamlaştırmak için önüne çıkan her fırsatı, İmamoğlu'na vurmak için kullanıyor. Deyim yerindeyse bilinçli bir strateji izliyor. Bunun son örneği de bu gerilimden bir süre sonra yapılan İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında yaşandı. İlginç olan Divan Kurulu üyelerinden birinin İmamoğlu'nun akrabası Ufuk İnan olmasıydı.

Kaftancıoğlu, İnan'ın da bulunduğu o toplantıda İmamoğlu'nun hırsını yenemediğini, bir "şizofren" gibi davrandığını söylüyordu. Tabii bu sözlerinin hemen İmamoğlu'na ulaşacağını da biliyordu ve öyle de oldu. Ufuk İnan, toplantıdan hemen sonra İmamoğlu'nu arıyor ve Kaftancıoğlu'nun kendisine "şizofren" dediğini aktarıyordu.