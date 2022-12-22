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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya tepki! Terör varlıklarının dondurulması konusunda somut gelişme yok

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Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan İsveç ve Finlandiya’ya tepki! Terör varlıklarının dondurulması konusunda somut gelişme yok

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'yla 3'lü mutabakat hakkında konuştu. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok" ifadelerine yer verdi. "NATO müttefiki olacaksak somut iş birliğini görmemiz gerekiyor" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bülent Keneş’in iade kararının reddedilmesi bu atmosferi ciddi bir şekilde zehirledi." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında yapılan üçlü mutabakat kapsamında İsveç'in attığı adımları ve verdiği mesajları not ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, anayasa ve yasalarda yapılan değişikliklerin yeni yılda yürürlüğe gireceğini söyledi.

Çavuşoğlu, İsveç'in savunma sanayi ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırdığına dair açıklamaların olumlu olduğuna işaret ederek, "Sonuçta savunma sanayi firmalarımız da her ne kadar açıklama yapsanız da bazı ürünleri ithal etmede henüz gerekli olumlu cevabı alamadılar. Yani o firmalar da yetkililerden, sizin mekanizmalarınızdan lisans alınması gerektiğini bize söylediler." değerlendirmesini yaptı.

LİSTEMİZ BELLİ

Terör bağlantılı kişilerin iadesiyle ilgili de Çavuşoğlu, "Mevkidaşımın özellikle terör örgütü PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan açıklamaları da önemliydi. Keza PKK iltisaklı bir şahsı ülkemize sınır dışı ettiler. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır. Ancak özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda somut bir gelişme yok. Bizim listemizde olmayan bir kişinin iade edilmesini memnuniyetle karşıladığımızı zaten söylemiştik." ifadelerini kullandı.

Bir FETÖ mensubunun (Bülent Keneş) Türkiye'ye iadesi talebinin İsveç'te Yargıtay tarafından reddedildiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çok olumsuz bir gelişme. Terör iltisaklı şahısların sınır dışı edilmeleri konusunda üçlü ahitnameye uygun olarak ilave adımların atılması bizim en doğal beklentimiz, İsveç ve Finlandiya'nın da ahitnameden doğan yükümlülükleridir. Üçlü ahitname hükümlerine karşı FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor, faaliyetlerini devam ettiriyor. Hatta 'Oraya gidersek iade de edilmeyiz dolayısıyla rahatça yaşarız, işlediğimiz suçlardan dolayı da hesap vermeyiz' anlayışıyla İsveç'i cazip bir ülke olarak görmeye devam ediyorlar."

SOMUT ADIM BEKLİYORUZ

Biz sizin güvenlik endişelerinizi anlıyoruz. Biz sizden terörle mücadelede destek istiyoruz. terörle mücadelede de çifte standarda düşmeden hep birlikte işbirliği yapmalıyız. Bunları sözlerinizde duyuyoruz ancak somut adımlar bekliyoruz.

Atılması gereken önemli adımlar var. terörle mücadelede alınan adımların etkili olması gerekiyor. "

BİLLSTRÖM: İSVEÇ SÖZLERİNİ TUTAR

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise şunları söyledi;

"İsveç bir ahitname imzaladı ve bazı adımlar atılması gerekiyor. Size vereceğim mesaj çok net: İsveç sözlerini tutar. Biz bu ahitnameyi çok ciddi olarak ele alıyoruz. Her paragraf için adımlarımız atmaya başladık. Terörle bağlantılı kişiler için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz bu yöndeki temaslarını artırdılar. İsveç ve Finlandiya'nın katılımın güvenlik ağını genişleteceğine inanıyoruz. Ankara'ya çok yakın bir gelecekte gelmeyi ümit ediyorum."

BÜLENT KENEŞ SORUSU

Billström FETÖ firarisi Keneş'in neden iade edilmediğine dair soruya, "Ülkemizde bağımsız bir yargı var. PKK İsveç'e büyük bir tehdit olmasa da Türkiye için büyük bir tehdit ve biz bunu çok ciddiye alıyoruz. Bireysel olarak değil genel olarak yapılanlara bakılması gerek. Anayasa'da değişiklikler olacak. Biz terör propagandası yapmayı suç haline getireceğiz. Bir diğer yasa ile terör destekleri de suç sayılacak. " şeklinde cevap verdi.

PKK VE FETÖ'NÜN SİZLER İÇİN DE TEHDİT OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ

Bakan Çavuşoğlu'da ahitnamenin şartlarının yerine getirilmesi konusunda yeni hükümetin çok daha kararlı olduğunu vurgulayarak, "İsveç tarafından daha fazla adım atıldı bunları yok saymıyoruz ancak henüz istediğimiz adımlar atılmadı. PKK bugün bize daha çok tehdit oluşturuyor ancak bunların sizin için de tehdit olduğunu göreceksiniz. FETÖ'nün de sadece bizim için değil bulunduğu her ülke için bir tehdit olduğunu da hatırlatmak isterim. Atılan adımların henüz yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Atılması gereken adımlar belli, bunları karşılıklı konuşuyoruz. Teröristlerin iadesi, terör propagandaları konusundaki faaliyetlerinin kesin bir şekilde engellenmesi gerekiyor .Bizim kötü bir niyetimiz yok. İsveç ile düşman değiliz. Finlandiya'da öyle. Kendimize yakın hissettiğimiz ülkeler. Keneş'in iadesinin engellenmesi bu atmosferi ciddi şekilde yaraladı.

İSVEÇ YÜKSEK MAHKEMESİ, KENEŞ'İN İADESİNİ REDDETMİŞTİ

İsveç Yüksek Mahkemesi 19 Aralık'ta FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi ve Today's Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni 55 yaşındaki Bülent Keneş'e yöneltilen suçlamalardan bazılarının İsveç'te suç teşkil etmediğini, davanın siyasi nitelik taşıdığını ve Keneş'in İsveç'te mülteci statüsüyle bulunduğunu belirterek, Türkiye'ye iadesini reddetmişti.

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