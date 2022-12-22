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Ankara İsveç’e NATO onayı verecek mi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 22.12.2022 14:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Terör propagandalarının durdurulması gerekiyor. Terörle mücadelede somut iş birliği görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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