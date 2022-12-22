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Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Macron'a sert tepki: Vizyonsuz

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Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | Macron’a sert tepki: Vizyonsuz

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde parti genel merkezinde toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı açıklamalarıyla ilgili sözlerine, "Vizyonsuz ve dar kafalı bir yaklaşım var" diyerek tepki gösterdi. Dünya Kupası tartışmalarıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik, "İslam ülkesinde düzenlenmesi nedeniyle provokasyon yapıldı." ifadelerini kullandı.

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