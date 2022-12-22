Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş "uyuşturucuyla bağlantılı kişi" açıklaması! Dünyada milyonda 35 Türkiye'de 4,7
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucu ve zehir tacirleriyle mücadele hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Uyuşturucu bağlantılı kişi sayısı dünya genelinde milyonda 35'ken, Türkiye'de milyonda 4,7'dir" şeklinde konuştu.
Uyuşturucu ve zehir tacirleriyle mücadele hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl 110 milyon kök kenevir yakaladık. 2017'den beri bin 107 uyuşturucu şebekesini çökerttik" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarına şu sözlerle devam etti;
"Uyuşturucu bağlantılı kişi sayısı dünya genelinde milyonda 35'ken, Türkiye'de milyonda 4,7'dir"
Detaylar gelecek...
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