Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş "uyuşturucuyla bağlantılı kişi" açıklaması! Dünyada milyonda 35 Türkiye'de 4,7

Uyuşturucu ve zehir tacirleriyle mücadele hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl 110 milyon kök kenevir yakaladık. 2017'den beri bin 107 uyuşturucu şebekesini çökerttik" dedi.