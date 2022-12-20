Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar | Bülent Keneş’in iade talebini reddeden İsveç’e tepki!

'SOMUT ADIM ATMAK GEREKİYOR'

Bakan Çavuşoğlu, ortak açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ soruşturması şüphelisi Bülent Keneş'in iadesinin İsveç tarafından reddedilmesiyle ilgili soru üzerine, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gündeme geldiğinden bu yana söylenecek sözler söylendi. Bununla birlikte ahitname ve üçlü muhtıra imzaladın. Herkes bu belgeye göre yükümlülüklerini yerine getirecek. Türkiye'nin talepleri gayet açık. Yeni hükumetin gelmesiyle birlikte İsveç tarafından olumlu mesajlar geldi, ziyaretler gerçekleştirildi, sayın başbakanın da ülkemize ziyareti bu anlamda son derece faydalı oldu. Finlandiya'dan da bazı açıklamalar oldu ve yasal değişiklikler gerçekleştirildi. Bunlardan bazıları yılbaşından sonra yürürlüğe girecek. Sonuçta, söylenecekler söylendi, bundan sonra somut adım atmak gerekiyor. Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz. Bu belgede de FETÖ net şekilde yer alıyor. Sadece PKK/YPG/PYD değil, FETÖ de yer alıyor. Bu darbecilerin oradaki mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Son kararın bakanlar kurulu tarafından verileceğini söyleyenler de var. Önemli olan kimin karar vereceği değil, bizim beklentilerimizin karşılanması. PKK mensubu kişiler de var iadesinin istendiği. 1 kişiyi iade ettiler, o bizim listemizde yoktu. '1 kişiyi iade ettik, bu işi kapatalım' gibi beklentileri varsa bu gerçekçi bir beklenti değildir. İsveç Dışişleri Bakanı da perşembe günü Ankara'ya geliyor, orada da son gelişmeler hakkında basın toplantısında sizlere de anlatma imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

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