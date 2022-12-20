Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Bülent Keneş'in iade talebini reddeden İsveç'e tepki!
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ firarisi Bülent Keneş'le ilgili ise İsveç'ten skandal bir karar geldi. İsveç Yüksek Mahkemesi Keneş'in iadesini durdurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bülent Keneş’in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya’dan güzel sözler işitmek istemiyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz" dedi.
Rusya-Ukrayna savaşının ardından güvenlik endişesi nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın talebini Türkiye'nin veto etmesinin ardından imzalanan 3'lü muhtırada söz konusu İskandinav ülkeleri Türkiye'nin taleplerini kabul etmişti.
Buna göre İsveç, teröre verdiği desteği geri çekeceğine dair söz verirken, bugün ise İsveç'ten skandal bir karar geldi.
İsveç'te yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in iadesinin durdurulduğu bildirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çok olumsuz bir gelişme, artık somut adımlar bekliyoruz." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Tangara, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "Gambiya makamları ile her zaman yakın temaslarımız var. İki ülke arasında kardeşlik duyguları her geçen gün daha da gelişiyor. Afrika kıtasına verdiğimiz önem herkes tarafından biliniyor. Türkiye, Afrika Birliği'nin stratejik ortaklarından biridir. THY, 62 noktaya uçuş gerçekleştiriyor, ticaretimizin yanında yatırımlarımız da aynı zamanda artıyor. 48 ülke ile ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmamız var. Afrika kıtasında Türk şirketlerinin 1796 projeyi de gerçekleştirdiğini söylemek isterim. Afrika kıtasında ülkeler ve örgütlerle ilişkileri geliştirirken Gambiya ile özel ilişkilerimizin olduğunu söylemek isterim. Ticaret hacmimiz ilişkilerimizin gerçek seviyesini yansıtmıyor, yatırım ve ticareti arttırmak istiyoruz. Kalkınma ve insani yardımlarımızı devam ettiriyoruz. Askeri konularda da köklü ilişkilerimiz var. FETÖ ile mücadelemizde bize ilk desteği veren Gambiya oldu, FETÖ okullarını kapatanlar ilk onlar oldu. Gambiya'dan Türkiye'ye tedavi için geleceklerin kontenjanlarını artırdık; 15'ti, bunu 2'ye katladık, 30 kardeşimiz gelip Türkiye'de tedavilerini görebilecek" dedi.
'SOMUT ADIM ATMAK GEREKİYOR'
Bakan Çavuşoğlu, ortak açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ soruşturması şüphelisi Bülent Keneş'in iadesinin İsveç tarafından reddedilmesiyle ilgili soru üzerine, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gündeme geldiğinden bu yana söylenecek sözler söylendi. Bununla birlikte ahitname ve üçlü muhtıra imzaladın. Herkes bu belgeye göre yükümlülüklerini yerine getirecek. Türkiye'nin talepleri gayet açık. Yeni hükumetin gelmesiyle birlikte İsveç tarafından olumlu mesajlar geldi, ziyaretler gerçekleştirildi, sayın başbakanın da ülkemize ziyareti bu anlamda son derece faydalı oldu. Finlandiya'dan da bazı açıklamalar oldu ve yasal değişiklikler gerçekleştirildi. Bunlardan bazıları yılbaşından sonra yürürlüğe girecek. Sonuçta, söylenecekler söylendi, bundan sonra somut adım atmak gerekiyor. Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz. Bu belgede de FETÖ net şekilde yer alıyor. Sadece PKK/YPG/PYD değil, FETÖ de yer alıyor. Bu darbecilerin oradaki mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Son kararın bakanlar kurulu tarafından verileceğini söyleyenler de var. Önemli olan kimin karar vereceği değil, bizim beklentilerimizin karşılanması. PKK mensubu kişiler de var iadesinin istendiği. 1 kişiyi iade ettiler, o bizim listemizde yoktu. '1 kişiyi iade ettik, bu işi kapatalım' gibi beklentileri varsa bu gerçekçi bir beklenti değildir. İsveç Dışişleri Bakanı da perşembe günü Ankara'ya geliyor, orada da son gelişmeler hakkında basın toplantısında sizlere de anlatma imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.
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