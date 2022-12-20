FETÖ’cü Bülent Keneş’in iadesini durduran İsveç’ten flaş açıklama! Adalet Bakanı Strömmer konuştu

DARBE GİRİŞİMİNDEN 9 GÜN ÖNCE DARBEYLE İLGİLİ TWEET ATTI

FETÖ'cü Keneş, Twitter hesabından darbe girişiminden 9 gün 6 Temmuz 2016'da "İyi bir çıkış yok artık! 'Kötü', 'daha kötü', 'en kötü' çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" şeklinde tweet attığı iddianamede yer aldı. Keneş'in 7 Temmuz'da ise "Ya bir şeyler olacak ve bu böyle gitmeyecek ya Suriye-İran versiyonu bir ülke olacağız tercih sizin" şeklindeki başka bir paylaşımı alıntıladığı da vurgulandı.