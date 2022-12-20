FETÖ'cü Bülent Keneş'in iadesini durduran İsveç'ten flaş açıklama! Adalet Bakanı Strömmer konuştu
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası korkudan NATO'ya sığınan İsveç, teröristleri beslediği için Türkiye'den veto yemişti. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile İsveç'le müzakereler yapıldı ve istenilen teröristlerin listesi bu ülkeye teslim edildi. NATO toplantılarında ve basın karşısında Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getireceklerini belirten İsveçli politikacılar teröristleri korumaya devam ediyor. FETÖ'cü Bülent Keneş'in iade talebini de reddeden İsveç'in Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'den flaş bir açıklama geldi.
"NATO'ya böyle mi girecekler?" Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO üyelik başvurusunda bulunan İsveç'te skandal bir karar geldi. Başkan Erdoğan'ın iadesini talep ettiği Bülent Keneş'in iadesi durduruldu.
İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun vereceğini söyledi.
Strömmer, devlet televizyonu SVT'ye, Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddeden Yargıtay kararını değerlendirdi.
Yargıtayın kararının İsveç'in NATO başvurusunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyen Strömmer, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir ve bu tür davalarla ilgilenmek için bir hukukumuz var. Yargıtay kararını verdi, şimdi bakanlar kurulu dava hakkında karar vermek için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtilmişti.
Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.
FETÖ'nün yayın organlarından biri olan Today's Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Can Tuncay'ın 2016'da yazdığı iddianameye ulaşmıştı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 18 Ekim 2016'da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ya da görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan tutuklama kararı çıkarılan Keneş ile ilgili iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı.
İddianamede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve 65. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti suçtan zarar görenler olarak yer aldı.
TEHDİTLER SAVURMUŞTU
İddianamede, Cumhurbaşkanına alenen birden fazla kez hakaretten 2015'te tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldığı, adliye çıkışında da tehditler savurduğu yer aldı.
Önümüzdeki haftalarda Tayvan ve Hong Kong'da programı olduğunu söyleyen Keneş, "Muhtemelen başka ülkelerden de sıklıkla geldiği gibi davetler gelmeye devam edecektir. Her bu davetler gelip ben her yurt dışına çıkamadığımda bunu haber yapacağım Today's Zaman'ın 1'inci sayfasında.
Hakim beyin, savcının, Başbakanın ve Cumhurbaşkanı'nın da ismini koyacağım. Beni Türkiye'de daha geniş bir hapishanede hapsetmeye çalışanlara bu yaptıklarının ne kadar berbat bir şey olduğunu hissettireceğim. Yaptıklarına pişman edeceğim. Serbest bıraktıklarına da pişman olacaklar" şeklinde konuşmuştu.
DARBE GİRİŞİMİNDEN 9 GÜN ÖNCE DARBEYLE İLGİLİ TWEET ATTI
FETÖ'cü Keneş, Twitter hesabından darbe girişiminden 9 gün 6 Temmuz 2016'da "İyi bir çıkış yok artık! 'Kötü', 'daha kötü', 'en kötü' çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" şeklinde tweet attığı iddianamede yer aldı. Keneş'in 7 Temmuz'da ise "Ya bir şeyler olacak ve bu böyle gitmeyecek ya Suriye-İran versiyonu bir ülke olacağız tercih sizin" şeklindeki başka bir paylaşımı alıntıladığı da vurgulandı.
EŞİNİN HESABINDAN BANK ASYA'YA DESTEK
Firari FETÖ'cü Bülent Keneş'in eşi İpek Keneş'in terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 tarihleri arasında örgütün finans kuruluşu olan Bank Asya hesabında 13 bin 862 lira 71 kuruşluk artış olduğu da iddianamede belirtildi. Ayrıca Keneş'in örgütün üst düzey yöneticileri Adil öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile de irtibatlı olduğu ve bunun KOM Daire Analiz raporlarında yer aldığı ifade edildi.
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