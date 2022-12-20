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Başkan Erdoğan Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Başkan Erdoğan Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapılan görüşmenin ardından Ankara'ya hareket etti.

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