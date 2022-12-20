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Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberi... Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kritik toplantının basına kapalı gerçekleştirildiği bildirildi.

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