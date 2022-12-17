Akşener'in danışmanından HDP ile ittifak itirafı: Biz bunu reddetmeyiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez, katıldığı bir radyo programında, HDP ile kurdukları ittifakı itiraf etti. 2019 yerel seçimlerindeki ittifaklarına ilişkin kendisine yöneltilen, "HDP 'Ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi, İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir' dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?" sorusuna, "Biz bunu reddetmeyiz" diyerek yanıt verdi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, seçimlere kısa bir süre kala henüz belirlenemeyen 'aday' üzerinden derin bir kaos yaşanır.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geliyorum ey dünya, bir de Bay Kemal'i deneyin" diyerek adaylığını birçok kez ilan etmişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylıklarını destekleyeceklerini söylemişti.
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası verilen İmamoğlu, Akşener ile birlikte Saraçhane'de adaylık için kolları sıvamıştı.
CHP lideri ise, icazet seferi yaptığı Almanya'dan apar topar dönerek, İBB Başkanı'na "Sen 16 milyona hizmet etmeye devam et" diyerek adaylık kapısını kapatmıştı.
HDP kanadı ise, "Milliyetçi bir adaya oy vermeyiz" diyerek Akşener ile ters düşmüştü. İYİ Parti ile HDP arasındaki gerilimler bununla da sınırlı kalmamış, "HDP'ye bakanlık vaadi üzerinden" iki ortak birbirine girmişti.
İYİ PARTİ'DEN 'HDP İLE İTTİFAK' İTİRAFI
Akşener, "HDP ile ittifak olmayız" açıklamaları sonrası partiden gelen bir itiraf gündem oldu.
Akşener'in danışmanı Turhan Çömez, Radyo Sputnik'te kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Programda, Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza sonrasında Akşener'in verdiği destek gündeme geldi. İYİ Partili Turhan Çömez, "Hem Sayın İmamoğlu'na hem de Sayın Yavaş'a, Sayın Akşener'in ilgisi kendi belediye başkanı olarak görmesinden kaynaklanıyor." dedi.
SEÇİMLERDEKİ HDP DESTEĞİ SORULDU
Bunun üzerine sunucu, Çömez'e, "İYİ Parti ciddi bir destek verdi belediye seçimlerinde ama unutmayalım ki HDP de aday çıkarmayarak destek verdi. Şimdi HDP dese ki 'Ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi, İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir' dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?" sorusunu yöneltti.
İTTİFAK İTİRAFI: "BİZ BUNU REDDETMEYİZ"
İyi Partili Çömez, soruya şu yanıtı verdi
"Demokraside her söz, her iddia, her ifade bizim için saygındır. HDP böyle bir ifadede bulunursa biz bunu reddetmeyiz. Buna karşı da çıkmayız. Dolayısıyla İstanbul topyekûn bir mücadelenin neticesidir."
İYİ PARTİ'NİN "HDP İLE YAN YANA GELMEYİZ" ŞOVU
HDP vekili Garo Paylan katıldığı canlı yayında, "İYİ Partililer yolda çevirip 'bizi Erdoğan'dan kurtarın' diyor" itirafında bulunmuştu. Aynı canlı yayında bulunan Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez bu açıklamalardan dolayı buz kesmişti.
Paylan, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi için tüm partileri ziyaret etmesi sonrası yöneltilen eleştirilere, "Bizden çıktıktan sonra 50 metre ötede sizi ziyarete geldiler. Biz aynı koridorda grupları olan partileriz" ifadelerini kullanmıştı.
İYİ Partili Turhan Çömez ise, "Genel Başkanımız Meral Akşener hakkında faili meçhul ithamalrında bulunan HDP'den rahatsızız" demişti. Paylan, "Bilmukabele Turhan Bey, biz de sizden rahatsızız" diyerek cevap vermişti.
Akşener geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, HDP ile kurdukları ittifakı görmezden gelerek, "HDP'nin olduğu yerde biz olmayız, gerekirse masadan kalkarız" demişti.
CHP'li Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin HDP oylarıyla kazandığı belediyelerdeki ihale ağını ortaya çıkarmış ve büyük tartışmaların fitilini ateşlemişti.
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