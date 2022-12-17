Akşener’in danışmanından HDP ile ittifak itirafı: Biz bunu reddetmeyiz

İYİ PARTİ'NİN "HDP İLE YAN YANA GELMEYİZ" ŞOVU

HDP vekili Garo Paylan katıldığı canlı yayında, "İYİ Partililer yolda çevirip 'bizi Erdoğan'dan kurtarın' diyor" itirafında bulunmuştu. Aynı canlı yayında bulunan Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez bu açıklamalardan dolayı buz kesmişti.

Paylan, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi için tüm partileri ziyaret etmesi sonrası yöneltilen eleştirilere, "Bizden çıktıktan sonra 50 metre ötede sizi ziyarete geldiler. Biz aynı koridorda grupları olan partileriz" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Partili Turhan Çömez ise, "Genel Başkanımız Meral Akşener hakkında faili meçhul ithamalrında bulunan HDP'den rahatsızız" demişti. Paylan, "Bilmukabele Turhan Bey, biz de sizden rahatsızız" diyerek cevap vermişti.

Akşener geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, HDP ile kurdukları ittifakı görmezden gelerek, "HDP'nin olduğu yerde biz olmayız, gerekirse masadan kalkarız" demişti.



CHP'li Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin HDP oylarıyla kazandığı belediyelerdeki ihale ağını ortaya çıkarmış ve büyük tartışmaların fitilini ateşlemişti.