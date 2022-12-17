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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş sözler: Siyasi istismar yapıyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş sözler: Siyasi istismar yapıyorlar

Adana'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız ve partimiz siyasi kumpasla yan yana getirilemez. Sizin bizi mağdur edebilecek siyasi kapasiteniz yok, siyaset istismarı yapıyorsunuz" dedi.

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