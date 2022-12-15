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"HDP'nin olduğu yerde olmayız" demişti: Akşener Demirtaş'ın alkışlatıldığı kürsüde konuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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HDP’nin olduğu yerde olmayız demişti: Akşener Demirtaş’ın alkışlatıldığı kürsüde konuştu

Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar dün açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Henüz nihai olmayan karar üzerinden muhalefet 'mağduriyet' algısı oluşturmak maksadıyla Saraçhane'de bir miting düzenledi. Mitingde söz alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın özgür bırakılması gerektiğini söyledi. Alanda toplanan kalabalıktan Demirtaş'ın adını duyunca alkış sesleri yükseldi. HDP ile aynı masada olmadıklarını ve olmayacaklarını söyleyen Meral Akşener de, Demirtaş'ı alkışlayan kalabalık önünde söz aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar dün açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi.

Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.

ALİ BABACAN 'DEMİRTAŞ' DEDİ: ALANDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

6'lı masa öncülüğünde bugün Saraçhane'de bir miting düzenlendi. Mitingde söz alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı andı.

Alanda toplanan kalabalıktan Demirtaş'ın adını duyunca alkış sesleri yükseldi.

Babacan açıklamasında, "Daha birkaç ay evvel Canan Hanım'a yapılan hukuksuzluğu, Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum" dedi.

HDP ile aynı masada olmadıklarını ve olmayacaklarını söyleyen Meral Akşener de, Demirtaş'ı alkışlayan kalabalık önünde söz aldı.

AKŞENER'İN "HDP İLE AYNI YERDE OLMAYIZ"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, HDP ile kurdukları ittifakı inkar ederek, "HDP'nin olduğu yerde biz olmayız. Bizim olduğumuz yerde de HDP olmaz" diye konuşmuştu.

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