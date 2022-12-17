Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye salvolar: FETÖ'cüler orada
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisini sert sözlerle hedef aldı. CHP'yi, Atatürk'e hakaret edenlerin doldurduğunu söyleyen İnce, "Benim CHP ile hiçbir sorunum yok. Benim CHP'yi yönetenlerle sorunum var. Onun için ayrıldım. FETÖ'cüler orada." diye konuştu.
İzmir programı kapsamında Tire'de temaslarda bulunan İnce, ilçedeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında eski partisi CHP'yi sert ifadelerle eleştirdi.
İnce, muhalefetin başarısızlığı nedeniyle iktidarın 20 yıldır değişmediğini, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde de CHP'den destek göremediğini ifade etti.
İNCE, CHP'DEN AYRILIŞ NEDENLERİNİ ANLATTI: "FETÖ'CÜLER ORADA"
CHP'ye FETÖ'cülerin doldurulduğunu söyleyen İnce, "Üyeleri bahsetmiyorum. Benim CHP ile hiçbir sorunum yok. CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk benim başöğretmenim. Benim CHP'yi yönetenlerle sorunum var. Onun için ayrıldım. 'Atatürk diyemem' diyenler orada, 'Dersim katliamcısı' diyenler orada, 'hiçbir hizmeti yok sadece Anıtkabir yaptı' diyenler orada. FETÖ'cüler orada." diye konuştu.
CHP'DEN AYRILIŞINI ATATÜRK'E BENZETTİ
CHP'den ayrılışını Atatürk'ün İstanbul'dan ayrılışına benzeten İnce, "Ben gittim, ben CHP'nin harbi evladıydım, has evladıydım onun için gittim. İşgal altındaydı, ben de terk ettim. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'u terk ettiğinde İstanbul işgal altındaydı. İşgalden kurtarmak için İstanbul'u terk etti." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınavları yeniden yapılacak mı? Açık Lise sınavları iptal olunca ne olur?
- e-Devlet ilaç raporları sorgulama: 2023 İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı, ne zaman yenilenecek?
- DHBT MÜLAKATA ÇAĞRILMA PUANI 2022: DBHT mülakatları ne zaman yapılacak, kaç puan gerekir?
- Katar Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta? 2022 Fransa - Arjantin final maçı hangi gün oynanacak?
- Benzine ve mazota zam var mı? 18 Aralık'ta akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL?
- Yalı Çapkını'nda bombardıman yapacak gelişme! Mert Ramazan Demir'in vedası sosyal medyada çalkalandı! İşte, Survivor'daki o ismin şoke eden paylaşımı!
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi belli oldu mu?
- KYK bursu ilk ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK toplu ödeme hangi tarihte yapılacak? GSB tarih açıklaması!
- Bekçilik mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi'nde! EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- FAS HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺︎ TRT 1 - 2022 Dünya Kupası 3'üncülük maçı saat kaçta, hangi kanalda
- Ocak ZAMMI baş döndürecek! SSK - Bağ-Kur 2023 emekli maaş zammı için son hesap! Emekli ve Memur geniş bir nefes alacak
- Doğanın incisi KAR tüm zarafetiyle geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika hava durumu