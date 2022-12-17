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Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye salvolar: FETÖ'cüler orada

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
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Muharrem İnce’den eski partisi CHP’ye salvolar: FETÖ’cüler orada

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisini sert sözlerle hedef aldı. CHP'yi, Atatürk'e hakaret edenlerin doldurduğunu söyleyen İnce, "Benim CHP ile hiçbir sorunum yok. Benim CHP'yi yönetenlerle sorunum var. Onun için ayrıldım. FETÖ'cüler orada." diye konuştu.

İzmir programı kapsamında Tire'de temaslarda bulunan İnce, ilçedeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında eski partisi CHP'yi sert ifadelerle eleştirdi.

İnce, muhalefetin başarısızlığı nedeniyle iktidarın 20 yıldır değişmediğini, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde de CHP'den destek göremediğini ifade etti.

İNCE, CHP'DEN AYRILIŞ NEDENLERİNİ ANLATTI: "FETÖ'CÜLER ORADA"

CHP'ye FETÖ'cülerin doldurulduğunu söyleyen İnce, "Üyeleri bahsetmiyorum. Benim CHP ile hiçbir sorunum yok. CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk benim başöğretmenim. Benim CHP'yi yönetenlerle sorunum var. Onun için ayrıldım. 'Atatürk diyemem' diyenler orada, 'Dersim katliamcısı' diyenler orada, 'hiçbir hizmeti yok sadece Anıtkabir yaptı' diyenler orada. FETÖ'cüler orada." diye konuştu.

CHP'DEN AYRILIŞINI ATATÜRK'E BENZETTİ

CHP'den ayrılışını Atatürk'ün İstanbul'dan ayrılışına benzeten İnce, "Ben gittim, ben CHP'nin harbi evladıydım, has evladıydım onun için gittim. İşgal altındaydı, ben de terk ettim. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'u terk ettiğinde İstanbul işgal altındaydı. İşgalden kurtarmak için İstanbul'u terk etti." dedi.

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