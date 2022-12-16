Necip Hablemitoğlu suikastı faili Mustafa Levent Göktaş Türkiye'de
18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu vefat eden Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş'ı, Türkiye'ye iadesi çerçevesinde Türk polisi nezaretinde Bulgaristan'dan getiren uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Göktaş'ı, uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri aldı. Göktaş'ın geceyi İstanbul'da geçireceği, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanılacak Ankara Ağır Ceza Mahkemesince hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının yüzüne okunacağı bildirildi.
Bulgaristan'ın Filibe Temyiz Mahkemesinin Türkiye'ye iade talebini kabul ettiği Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş, İstanbul'a getirildi.
Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan Mustafa Levent Göktaş, Türkiye'ye iade edildi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan kalkan ve Göktaş'ın da içinde bulunduğu uçak, saat 23.55'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Göktaş'ı, uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri aldı.
Göktaş'ın geceyi İstanbul'da geçireceği, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanılacak Ankara Ağır Ceza Mahkemesince hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının yüzüne okunacağı öğrenildi.
BULGAR MAKAMLARINCA 1 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki arama kararının tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.
Göktaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürmek" ve "örgüt kurmak'' suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.
Filibe Temyiz Mahkemesi, Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi 14 Aralık'ta kabul etmişti.
NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR? NASIL VEFAT ETTİ?
Gazetelerin manşetlerine "derin suikast", "derin cinayet" ve "Başkentte kanlı pusu" ifadeleriyle yansıyan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin üzerinden 20 yıl geçti.
Hablemitoğlu, Ankara'da 1954'te dünyaya geldi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulundan 1977'de mezun olan Hablemitoğlu, bir süre "Dilde, Fikirde, İşde Birlik" adlı dergiyi çıkardı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalışan Hablemitoğlu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yaptı.
Orta Avrupa ve Balkanlar'daki Türk eserleri, Türk azınlıkları ve şehitliklerle ilgili çalışmalar yapan Hablemitoğlu, çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makale yazdı.
Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002'ye kadar Ankara Üniversitesinde Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi dersleri vermeyi sürdürdü.
Necip Hablemitoğlu, "Sovyet Rusya'da Ölüm Kampları", "Türksüz Kırım: Yüz Binlerin Sürgünü", "Çarlık Rusyası'nda Türk Kongreleri (1905-1917)", "Şefika Gaspıralı ve Rusya'da Türk Kadın Hareketi (1893-1920)", "Şeriatçı Terörün ve Batının Kıskacındaki Ülke: Türkiye", "Milli Mücadelede Yeşil Ordu Cemiyeti", "Gaspıralı İsmail", "Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası", "Kırım'da Türk Soykırımı" ve "Köstebek" isimli kitapları yazdı.
Dönemin Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, "Alman vakıfları soruşturması" sonunda 2002'de açtığı davanın iddianamesinde, Hablemitoğlu'nun "Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası" adlı kitabından alıntılara yer verdi.
Hablemitoğlu bu kitapta, Alman vakıflarının Türkiye'de yasal olmayan çalışmalar yaptığını, etnik ve mezhepsel ayrılıkları körüklediğini ve altın madeni karşıtlarını finanse ettiğini savunuyordu.
Necip Hablemitoğlu, Çankaya Portakal Çiçeği Sokağı'ndaki evinin önünde 18 Aralık 2002 akşamı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor için 3. yarışmacı da açıklandı! Murat Eken Dominik yolcusu! Murat Eken kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı filmler...
- KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ödeme takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak? 85 bin personel Sağlık Bakanlığı 2. alım var mı?
- Mazot ve gübre ödemeleri ne zaman yatacak? 17 Aralık Mazot ve gübre ödemeleri yattı mı? TC Kimlik numarası ile sorgulama...
- Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit aşkı resmen başlıyor...
- Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman ödenecek 2022?
- Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme! Asgari ücretin %60'ı kadar...
- Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşler arapsaçına döndü! Son anda kapıdan firar! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...
- tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek 2022? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor?
- KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULA! KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? e-Devlet KYK burs sonucu...
- Yalı Çapkını 13. bölüm CANLI full izle! 16 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...
- EYT'de yaş tablosu nihayete kavuştu! Milim milim hesapla yaş düşecek! 5.000 bin primi tamamlayanda işlem tamam! Staj, çıraklık...