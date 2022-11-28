Hablemitoğlu suikastının 1 numarası hakkında skandal karar: Türkiye’nin iade talebine Bulgaristan’dan ret

KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun cinayetiyle ilgili suikastın planlayıcısı olarak aranan eski Özel Kuvvetler mensubu Mustafa Levent Göktaş yakalanmamak için 13 günde 5 ev değiştirdiği ortaya çıkmıştı.

Operasyon günü iki işbirlikçi ve bir avukatla buluştuğu restoranda kendisini yurtdışına kaçırmalarını isteyen, bıyıklarını da restoran tuvaletinde kesen Göktaş, şehir değiştirirken de polis noktalarına yakalanmamak için öncü araç kullandığı belirlenmişti.

Zanlının yakalanması için oluşturulan özel ekip, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 5 ev ile bir büyük şirket binasına operasyon düzenlemişti.