Hablemitoğlu suikastının 1 numarası hakkında skandal karar: Türkiye'nin iade talebine Bulgaristan'dan ret
Bulgaristan’da mahkeme, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini reddetti. Kırmızı bültenle aranan emekli Albay Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.
Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'ın Hasköy Mahkemesi'nde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmadan ret kararı çıktı.
Dört saat süren duruşmada Göktaş'ın avukatları, müvekillerinin Türkiye'ye iade edilmesi durumunda adil yargılanmayacağını iddia ederek, iade edilmemesini talep etti.
İADE TALEBİNE RET
Hasköy Mahkemesi, avukatların savunmasını kabul ederek, Göktaş'ın sınır dışı edilmesini reddetti.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.
NE OLMUŞTU? LEVENT GÖKTAŞ KİMDİR?
Ankara'da evinin önünde 2002 yılında suikasta uğrayan akademisyen Necip Hablemitoğlu soruşturma dosyası, geçtiğimiz aylarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından raftan indirildi.
Suikastın olduğu güne ilişkin tanık ifadeleri yeniden alınarak tüm şüphelilere ilişkin HTS kayıtları incelendi ve olayla ilgisi olabilecek şüphelilere ulaşıldı. Bu kapsamda Ukrayna'da firari olan Nuri Gökhan Bozkır hakkında İnterpol araması çıkartıldı.
Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatının operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nuri Gökhan Bozkır ile birlikte diğer şüphelilere yönelik de tespitler yaptı.
Dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığında MAK Alay Komutanı olan suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen Mustafa Levent Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.
KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun cinayetiyle ilgili suikastın planlayıcısı olarak aranan eski Özel Kuvvetler mensubu Mustafa Levent Göktaş yakalanmamak için 13 günde 5 ev değiştirdiği ortaya çıkmıştı.
Operasyon günü iki işbirlikçi ve bir avukatla buluştuğu restoranda kendisini yurtdışına kaçırmalarını isteyen, bıyıklarını da restoran tuvaletinde kesen Göktaş, şehir değiştirirken de polis noktalarına yakalanmamak için öncü araç kullandığı belirlenmişti.
Zanlının yakalanması için oluşturulan özel ekip, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 5 ev ile bir büyük şirket binasına operasyon düzenlemişti.
OPERASYON ÖNCESİ FİRAR ETTİ
İkinci dalga operasyonun başladığı 8 Haziran sabahı Mustafa Levent Göktaş'ın İstanbul Maslak'taki kızının evine, ikamet adresi olarak bildirdiği Ankara'daki ofisine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi.
Göktaş, iki adreste de bulunamadı. Göktaş'ın kızının oturduğu sitede başka bir daire kiraladığını tespit eden polis, bu adrese gitti ancak Göktaş'ın firar ettiği belirlendi.
KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYORDU
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Mustafa Levent Göktaş için Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı, kırmızı bülten talebini 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderildi. Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
SON DURAK BULGARİSTAN
Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliği, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkardı. Firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.
GÖKTAŞ ELLERİ AYAKLARI KELEPÇELİ GETİRİLDİ
Adalet Bakanlığı firari Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi konusunda dosya hazırladı. Ayrıca diplomatik kanla üzerinden Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Bulgaristan Adalet Bakanlığına iletildi. Hazırlanan ide Dosyası EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı üzerinden Bulgaristan İnterpol'üne gönderildi. Bulgaristan'da gözaltına alınan Göktaş, elleri ve ayakları kelepçeli şeklinde mahkeme salonuna getirildi. Savcı, Göktaş'ın 40 gün geçici olarak tutuklama talebinde bulundu.
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