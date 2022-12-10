FETÖ’nün firari imamı Mustafa Özcan saklandığı ininden çıktı! Örgüt Hablemitoğlu suikastında köşeye sıkıştı

"ENVER ALTAYLININ EVİNDE TALİMATI O VERDİ"

Suikast düğümüyle ilgili soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün yürüttü. Hazırlanan 324 sayfalık iddianamede suikasttaki FETÖ organizasyonu ortaya koyuldu.

İddianame FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mustafa Özcan ve Enver Altaylı hakkında 'Cinayeti azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, firari Levent Göktaş için ise 'Kasten öldürme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıla kadar hapis istendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar ise suikastle ilgili en önemli bilgileri veren isim oldu. Nizamettin Afşar ifadesinde "Enver Altaylı ve Mustafa Özcan 2002 yılı içerisinde Enver Altaylı'nın evinindeki bir buluşmasında mutfakta konuşmalarına şahit oldum. Mustafa Özcan Enver Altaylı'ya 'Necip ile ilgili konuyu Halil Şıvgın ile halledemedik, bu adam Hizmet Hareketine zarar veriyor, bu işi halletmemiz lazım' dedi. Enver Altaylı da 'evet hocam nasıl yardımcı olabilirim' dedi. Enver Altaylı 'cezaevinde bir arkadaşımız var yaklaşık onunda çıkmasına bir, bir buçuk yılı var, bana kalırsa onu bekleyelim ' dedi. Bunun üzerine Mustafa Özcan, 'bir, bir buçuk yıl bekleyemeyiz bunun için çok geç olur' dedi.