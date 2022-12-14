14 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bulgaristan Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden Levent Göktaş'ın iadesi talebini kabul etti

Son dakika: Bulgaristan Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden Levent Göktaş'ın iadesi talebini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
ABONE OL
Son dakika: Bulgaristan Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden Levent Göktaş’ın iadesi talebini kabul etti

Son dakika haberleri... Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi. Konu ile ilgili detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.

18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun faillerinden biri olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Levent Göktaş'ın iade talebi kabul edildi.

Göktaş, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Tasarlayarak Öldürme" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarından 5 Eylül 2022 tarihinde Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi talebi, Filibe İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla kabul edildi.

Detayları aktaran A Haber muhabiri Murat Sekban, "Yargılama süreci tamamlanmış durumda. Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi kabul edildi. Gerekli işlemlerinin tamamlanmasıyla Türkiye'ye iade edilecek ve 2002 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun şüpheli ölümünde baş şüpheli olarak yargılanacak. Türk yargısı önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA