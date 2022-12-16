Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları sorgulama! Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Kasım'da gerçekleştirilen uzman ve başöğretmenlik sınavı için kesin sınav sonuçları açıklandı. İşte, Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı ve uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da gerçekleştirilen uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri de tamamlandı. Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesinden sonra kesin sınav sonuçları açıklandı.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK KESİN SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
BAŞKAN ERDOĞAN SONUÇLARI DUYURDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla Beştepe'de öğretmenlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada uzman ve başöğretmen unvanını kazanan öğretmen sayılarını açıkladı.
Erdoğan şöyle konuştu:
"Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı.''
SINAVA 595 BİN 598 KİŞİ BAŞVURMUŞTU
Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne göre öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.
Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı.
Sınava toplam başvuru sayısı 595 bin 598 oldu.
Türkiye'de halen 75 bin 506 uzman öğretmen, 89 başöğretmen bulunuyor.
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