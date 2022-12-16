CHP’li Ümit Kocasakal ’İmamoğlu davasındaki’ Henri Barkey detayına dikkat çekti: Pek hayra alamet değil

Henüz yargı aşaması devam ederken ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezası kesinleşmemişken CHP içerisindeki bazı isimlerin ve Meral Akşener başkanlığındaki İYİ Parti'nin kahramanlık türküleri söylediğini aktaran Kocasakal, ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğruluğu veya yanlışlığından bağımsız olarak; karar yeni çıkmış, henüz kesinleşmemiş. Gidilebilecek iki denetim muhakemesi yolu var. Ama ortalık toz duman."Kahramanlık türküleri" dört bir yanı sarmış! Açıklamalar da ardı ardına.