Necip Hablemitoğlu suikastında çarpıcı detaylar! Silah tüccarından 30 bin dolarlık mektup iddiası

"Bir gün Enver Altaylı'nın yanına gittim. Ekonomik olarak sıkıntıda olduğumu, oğlumun eğitim hayatını tamamlayabilmesi için paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. 'Ne kadar ihtiyacın var' diye sordu. Ben de '30 bin dolara ihtiyacım var' dedim. O da bana 'Tamam, ben halletmeye çalışacağım' dedi. Kamil Yüceloral ile araları bozuktu. Ben de kendisine 'Çok samimiyim, yakın arkadaşım olur' dedim. 'O zaman o gerizekalıya söyle Gülen'i kastederek 'Hocayla (FETÖ) ilgili olumsuz yazılar yazıyormuş, bu tarz şeyler yapmayacağına dair özür nitelikli kendi el yazısıyla bir mektup yazsın, imzalasın, sen de bana getir.