İYİ Partili ’Ekremciler’ ile CHP’li ’Kemalciler’ birbirine girdi: Hadsiz Alman istihbaratının tetikçisi

İmamoğlu, yaşananlar sonrası yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" vetosunu hiçe saydı ve "Arkamızda daha kararlı bir milletin olduğunun da farkındayız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun" açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meral Akşener'in de desteğiyle oluşturulan adaylık havası ortamını 'siyaset mühendisliği senaryoları' olarak nitelendirdi. Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir." dedi.