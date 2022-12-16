İYİ Partili 'Ekremciler' ile CHP'li 'Kemalciler' birbirine girdi: Hadsiz Alman istihbaratının tetikçisi
Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası alması, İYİ Parti ile CHP'yi birbirine düşürdü. Adaylık konusunda İmamoğlu'nu parlatan İYİ Partililere, CHP'liler "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kesindir" diyerek yanıt verdi. CHP PM Üyesi Eren Erdem, Meral Akşener ile İmamoğlu'nun sarıldığı görüntülerle alay edince, İYİ Parti'den sert bir tepki geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Betül Tosun, Erdem'e "Hadsiz, Alman istihbaratının talimatıyla tetikçilik yapıyorsun, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimini senin gibilerin çabalarına rağmen kazanacağız" diyerek tepki gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi.
Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.
KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU ARASINDA 'ADAYLIK' KAVGASI
İmamoğlu ile Akşener, Saraçhane'de düzenledikleri mitingde, Kemal Kılıçdaroğlu olmadan sahneye çıktı. Gelişme, CHP'lileri oldukça rahatsız etti.
Almanya'daki icazet seferini alelacele noktayalan CHP lideri, özet jetle İstanbul'a döndü ve İmamoğlu'na, "Sen 16 milyona hizmet et" diyerek adaylık konusunda bir kez daha kapıyı kapattı.
İmamoğlu, yaşananlar sonrası yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" vetosunu hiçe saydı ve "Arkamızda daha kararlı bir milletin olduğunun da farkındayız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun" açıklamasını yaptı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meral Akşener'in de desteğiyle oluşturulan adaylık havası ortamını 'siyaset mühendisliği senaryoları' olarak nitelendirdi. Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir." dedi.
KARAR SONRASI İMAMOĞLU İLE AKŞENER'İN YAŞADIĞI SEVİNÇ
Geride kalan gün, mahkeme kararı sonrası İmamoğlu ile Akşener'in sarıldığı görüntüler sosyal medyaya servis edildi. Görüntülerde hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu'nun kahkalarla Akşener ile konuştuğu görüldü.
Vatandaşların tepkisini çeken gelişme, CHP tarafından da eleştirilerin hedefi haline geldi.
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Bana bir "üzülme sarılması" gösterir misiniz?" paylaşımı yaptı.
Alenen İmamoğlu-Akşener'in verdiği görüntüye gönderme yapan Erdem'e ilk tepki İYİ Parti'den geldi.
ORTAKLAR BİRBİRİNE DÜŞTÜ: "HADSİZ, ALMAN İSTİHBARATININ TETİKÇİSİ..."
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Betül Tosun, Eren Erdem'in paylaşımını alıntılayarak, "Hadsiz, Alman istihbaratının talimatıyla tetikçilik yapıyorsun, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimini senin gibilerin çabalarına rağmen kazanacağız" dedi.
Söz konusu gelişme, Saraçhane'de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasındaki adaylık savaşının bir yansıması olarak yorumlandı.
EREN ERDEM'DEN İMAMOĞLU'NA AYAR
CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayı düşündükleri için hedef tahtasına konan İmamoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem'in de hışmına uğramıştı.
İmamoğlu'nun CHP liderine destek konusunda çok geç kaldığını ima eden Erdem, "Zaten Kılıçdaroğlu ile rakip olamazlar" ifadelerini kullanmıştı.
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