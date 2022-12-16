İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'Saraçhane' itirafı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada olmaması lehimize oldu
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon almasının oylarını artırdığını söyleyen Çıray, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu" diye konuştu.
Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.
Gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilen Meral Akşener, İmamoğlu'nun yanına gitti. İkili, Saraçhane'de bir miting düzenleyerek, 2023 emelleri doğrultusunda İmamoğlu'nu parlattı.
Yaşananlara Almanya'daki icazet seferinde yakalanan ve apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde dahi, "Dava sürecinde İmamoğlu'nun yanında olmadı" denilerek hedef tahtasına kondu.
Berlin'den özel jetle döner dönmez soluğu Ekrem İmamoğlu'nun yanında alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet etmeye devam et" diyerek İBB Başkanı'nın adaylığına set çekti.
İYİ PARTİLİ AYTUN ÇIRAY'DAN 'SARAÇHANE' İTİRAFI: "KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ORADA OLMAMASI LEHİMİZE OLDU"
Yaşananlara ilişkin TV100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, oldukça çarpıcı itiraflarda bulundu.
Meral Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon almasının oylarını artırdığını söyleyen Çıray, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu" diye konuştu.
Çıray, oldukça konuşulacak açıklamasında şunları söyledi:
"Ben şu anda yüzde 20'yi rahatlıkla geçtiğimiz kanaatindeyim. Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon alması oylarımızı çok artırdı. Bunu yapmak için yapılmadı ama milletin gözü önündeki hadise, bir dal uzatıyorsanız hemen bir karşılığı oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. Ama lehimize olsun diye yapmadık. Bunu kim planlayabilir?"
AKŞENER'İN ADAYI İMAMOĞLU MU?
Çıray, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adayı Ekrem İmamoğlu mu?" sorusuna "Bunun sebebi Akşener olsaydı bundan bu sonucu çıkarabilirdik. Bir plan çerçevesinde olması imkansız. Siyaset, proaktif bir hadisedir bazen kırılma noktaları vardır ve liderlik orada ortaya çıkar. Yorum serbest, haber hürdür. Bu tür yorumlar olabilir. Ama böyle bir durum yok. Bunu konuşacak bir zamanda yok. Tarihi kırılma anları insanları etkiler. Sayın Erdoğan'ın okuduğu bir şiir nedeniyle mahkûm olduğunda önünün açılıp başbakan olması… Ama şu var bizim Türk milletimiz mağdurun yanındadır. Bunu cumhurbaşkanlığından bağımsız söylüyorum. Bugün devleti yönetenlere karşı halkın desteğinin Sayın İmamoğlu'nun yanında olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.
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