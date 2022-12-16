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CHP'de adaylık savaşları! Genel Merkez'in kapıyı kapattığı İmamoğlu: Kararlıyım ve cesurum

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Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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CHP’de adaylık savaşları! Genel Merkez’in kapıyı kapattığı İmamoğlu: Kararlıyım ve cesurum

Mahkeme tarafından kendisine verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası kararı sonrasında adaylık için kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisine takıldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meral Akşener'in de desteğiyle oluşturulan adaylık havası ortamını 'siyaset mühendisliği senaryoları' olarak nitelendirdi. Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir." dedi. "Kararlıyım ve cesurum" vurgusu yapan CHP'li İBB Başkanı ise, 2019'a atıfta bulunarak "O gün ne kadar gençsem, bugün de o kadar gencim. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak Genel Merkez'e resti çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi.

Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça veto eden ve 2023 için Ekrem İmamoğlu'nun adını zikreden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane'de düzenlenen mitingde ilk giden isim oldu.

AKŞENER KOŞTU, KILIÇDAROĞLU HEDEF OLDU

Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, yaşananlar sonrası CHP lideri kendi mahallesinde eleştirilerin hedefi haline geldi.

Davanın tarihi aylar öncesinden belli olmasına rağmen üçüncü icazet seferini Almanya'ya gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında özel jet ile İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.

Ayağının tozuyla İBB Başkanı ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet et" diyerek İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattı.

CHP'DEN AKŞENER'E OLAY GÖNDERME! İMAMOĞLU'NA ADAYLIK KAPISINI KAPATTILAR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin konuştu.

Öztrak, İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararının ardından Meral Akşener'in de desteğiyle oluşturulan adaylık havası ortamını 'siyaset mühendisliği senaryoları' olarak nitelendirdi.

Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir." dedi.

"KARARLIYIM, CESURUM, GENCİM..."

"Kararlıyım ve cesurum" vurgusu yapan CHP'li İBB Başkanı, 2019'a atıfta bulunarak "O gün ne kadar gençsem, bugün de o kadar gencim. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLET ARKAMDA, YOLUM UZUN"

Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" vetosuna hiçe sayan İmamoğlu, "Arkamızda daha kararlı bir milletin olduğunun da farkındayız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun" dedi.

İBB Başkanı 2023 emelleri için kullandığı mahkeme kararı ile ilgili de "Hukukçularımız takip ediyor. Doğru zamanda, doğru itirazlar yapılacaktır. Umarım istinaf sürecinden geri döner" şeklinde konuştu.

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