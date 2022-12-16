CHP’de adaylık savaşları! Genel Merkez’in kapıyı kapattığı İmamoğlu: Kararlıyım ve cesurum

"MİLLET ARKAMDA, YOLUM UZUN"

Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" vetosuna hiçe sayan İmamoğlu, "Arkamızda daha kararlı bir milletin olduğunun da farkındayız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun" dedi.



İBB Başkanı 2023 emelleri için kullandığı mahkeme kararı ile ilgili de "Hukukçularımız takip ediyor. Doğru zamanda, doğru itirazlar yapılacaktır. Umarım istinaf sürecinden geri döner" şeklinde konuştu.