2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi

"DAHA DA ÖTEYE TAŞIYACAK"

TBMM bütçe konuşmasında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "100'üncü yılın bütçesi; 20 yılda yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını daha da öteye taşıyacak yapıdadır" dedi.