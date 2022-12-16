2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi
GÜNDEM ahaber.com.tr
Son dakika... TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "100’üncü yılın bütçesi; 20 yılda yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını daha da öteye taşıyacak yapıdadır" açıklamasını yaptı.
Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.
"DAHA DA ÖTEYE TAŞIYACAK"
TBMM bütçe konuşmasında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "100'üncü yılın bütçesi; 20 yılda yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını daha da öteye taşıyacak yapıdadır" dedi.
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