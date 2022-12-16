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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi

Son dakika... TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "100’üncü yılın bütçesi; 20 yılda yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını daha da öteye taşıyacak yapıdadır" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.

Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.

"DAHA DA ÖTEYE TAŞIYACAK"

TBMM bütçe konuşmasında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "100'üncü yılın bütçesi; 20 yılda yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını daha da öteye taşıyacak yapıdadır" dedi.

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