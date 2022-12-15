Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan önemli açıklamalar: Yapılan siyasi taraftarlık

"YATARI YOK, SİYASİ YASAK KESİNLEŞİRSE GELECEK…"

Avukat Dr. Rezan Epözdemir kararla ilgili şunları söyledi: "7 gün içerisinde istinafa gidilecek. Bir fikir suçu olduğu için Yargıtay yolu da açık. Yargıtay temyiz itirazlarını reddederse kesinleşmiş olacak. Karar kesinleşirse belediye başkanlığı görevi nihayete ermiş olacak. Siyasi yasak diye tabir edilmesi için kararın kesinleşmesi gerekecek. İstinaf kararı kaldırabilir veya Yargıtay kararı bozabilir. Türkiye ölçeğinde 1,5, 2 yıllık bir süreçten bahsedilir. Ben 1,5-2 yıldan önce temyiz sürecinin bitmeyeceğini düşünüyorum… Bu karar bu haliyle kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girmeyecek… İmamoğlu, sabah cezaevine teslim olup öğleden sonra tahliye olacak. Dolayısıyla cezası bakımından karar kesinleşirse infaz düzenlemesinden faydalandığı için bir yatarı yok."

Avukat Prof. Dr. Selami Kuran da istinaf ve Yargıtay süreçlerine işaret etti. Kararın kesinleşmesine kadar İmamoğlu'nun siyasi ve anayasal haklarından yararlanabileceğini söyleyen Kuran, "Yargıtay aşamasından sonra söz konusu hükmün diğer hususları hayata geçecektir. Sürecin 1.5-2 yılı alacağını düşünüyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik, "zincirleme şekilde kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.







