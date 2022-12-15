Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar: Yapılan siyasi taraftarlık
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak cezası yok" diyen Bakan Bozdağ, "Yapılan siyasi taraftarlık adalete zarar vermektedir." dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı''nda konuştu.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU CİNSEL İSTİSMAR
Bakan Bozdağ, ''Hem kadınların hem erkeklerin hem çocukların cinsel saldırıya uğraması bizim ceza kanunumuzda suç olduğu gibi ahlakımız bakımında da kabul edilemez iğrenç suçlardan biri. Çocuklarımızın örselenmemesi için her türlü tedbiri en üst düzeyde alıp uygulamak hepimizin görevidir" diyen Bozdağ, "Son günlerde yaşanan hadise nedeniyle hepimizin vicdanı sızladı. Bütün vatandaşlarımız emin olsun. Hukuk işliyor. Yargılama sürüyor. Bunu ortaya çıkaran yargımızdır. Yargımızın kararını herkesin beklemesinde fayda var. Eninde sonunda hak adalet yerini bulacak. Çocukları korumak yargı hassasiyetidir" sözlerini kaydetti.
"ALGI OLUŞTURMAK DOĞRU DEĞİL"
Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını da değerlendirdi. Bozdağ, "Hakimler görevlerinde bağımsızdır, kararlarını anayasaya göre vicdanı bir kanaatle oluştururlar. makam mevki kişi ya da kurum yargı yetkisini kullanmada emir ve yetki veremez. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Her yargılama sonunda yargıya siyaseti bulaştırmak, yargımıza da zarar vermektedir. Her olayda bakıyorsunuz muhataplara göre değerlendirme oluyor. Yargılama olurken muhatapların statüsüne ya da konumuna göre yargılama yapılmaz herkes eşittir. Hepsine aynı muamele yapılıyor. Kanuna usule dosyaya bakarak kanunla bağlı vicdani kanaatle hüküm verir. Verilen ilk derece kararı var. Kesinleşmiş mahkeme kararı yoktur. İstinaf temyiz yolu açıktır. İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne siyasi yasak ne de hapis cezası vardır. Kesinleşmiş gibi algı oluşturmak doğru değildir. Karardan dolayı itiraz varsa yollar açıktır. Şu anda bu yollar sonuna kadar açıktır. Sağlıklı işlemektedir. Değerlendirme bu sonucun ortaya çıkmasından sonra yapılır. bırakalım hukuk işlesin. Adalet Bakanlığı olarak bizim müdahale etmemiz söz konusu olamaz. Görülen davalar üzerinde bir değerlendirme yapmayız." dedi.
İMAMOĞLU'NA 2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.
Mahkeme, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.
KARARIN ONANMASI HALİNDE SİYASİ YASAK UYGULANACAK
Mahkeme sanık Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi. Sanık İmamoğlu'nun hakaret suçunu kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (Yüksek Seçim Kurulu üyelerine) işlediğini belirtti. Ayrıca cezasında arttırım ve indirim maddelerini uygulamadı. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan, aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince cezanın infazı tamamlanana kadar kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise maddenin üçüncü fıkrası gereğince mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına hükmetti. Yani uygulanan 53'üncü madde gereğince sanık Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmiş oldu. Ancak siyasi yasağın kararın onanması halinde uygulanması beklenirken mahkeme 7 günlük süre içerisinde mahkemeye dilekçe verilerek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurma haklarının da bulunduğunu açıkladı. Bulunulmaması halinde kararın kesinleşeceğini bildirdi.
MAHKEMENİN KARARINDAN…
Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:' 'Sanığın bu eylemi kabul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyelerine karşı) işlendiği anlaşıldığından sanığa verilen cezanın TCK'nın 125 son maddesi gereğince TCK 43/2-1 maddeleri uyarınca 1/2 oranında artırılarak sanığın sonuç olarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen cezada başkaca artırım ve indirim uygulanmasına yer olmadığına, sanığın, TCK'nın 53/1 maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan (Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı gözetilmek suretiyle) aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına…''
"YATARI YOK, SİYASİ YASAK KESİNLEŞİRSE GELECEK…"
Avukat Dr. Rezan Epözdemir kararla ilgili şunları söyledi: "7 gün içerisinde istinafa gidilecek. Bir fikir suçu olduğu için Yargıtay yolu da açık. Yargıtay temyiz itirazlarını reddederse kesinleşmiş olacak. Karar kesinleşirse belediye başkanlığı görevi nihayete ermiş olacak. Siyasi yasak diye tabir edilmesi için kararın kesinleşmesi gerekecek. İstinaf kararı kaldırabilir veya Yargıtay kararı bozabilir. Türkiye ölçeğinde 1,5, 2 yıllık bir süreçten bahsedilir. Ben 1,5-2 yıldan önce temyiz sürecinin bitmeyeceğini düşünüyorum… Bu karar bu haliyle kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girmeyecek… İmamoğlu, sabah cezaevine teslim olup öğleden sonra tahliye olacak. Dolayısıyla cezası bakımından karar kesinleşirse infaz düzenlemesinden faydalandığı için bir yatarı yok."
Avukat Prof. Dr. Selami Kuran da istinaf ve Yargıtay süreçlerine işaret etti. Kararın kesinleşmesine kadar İmamoğlu'nun siyasi ve anayasal haklarından yararlanabileceğini söyleyen Kuran, "Yargıtay aşamasından sonra söz konusu hükmün diğer hususları hayata geçecektir. Sürecin 1.5-2 yılı alacağını düşünüyorum" dedi.
Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik, "zincirleme şekilde kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?
- DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama EKRANI | Sınav yerleri belli oldu mu? 29. Dönem POMEM sınavları ne zaman?
- AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?
- İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?
- Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!
- Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! 700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Taşeron, 4D'li kamu işçileri...
- Çerkes Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?
- e-DEVLET KYK BURS SORGULAMA | 2022-2023 KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? KYK burs/kredi ücretleri
- ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!
- Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?
- Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman başlayacak?