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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Belçikalı mevkidaşına PKK uyarısı

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Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Belçikalı mevkidaşına PKK uyarısı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına "Sizden de beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız" ifadelerini kullandı.

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