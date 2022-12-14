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Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ne anlama geliyor? Mahkeme süreci nasıl ilerleyecek? Avukat Mehmet Sarı A Haber ekranlarında yorumladı...

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Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası ne anlama geliyor? Mahkeme süreci nasıl ilerleyecek? Avukat Mehmet Sarı A Haber ekranlarında yorumladı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na siyasi yasak da gelirken konuya ilişkin detayları Avukat Mehmet Sarı A Haber ekranlarında açıkladı. Peki İmamoğlu'na verilen ceza ne anlama geliyor? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı. Çok sayıda CHP ve İYİ Parti'li isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.

İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasağa ilişkin Avukat Mehmet Sarı konuya ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

YARGISAL BİR DURUM SÖZ KONUSU

Seçimleri yürütme konusunda YSK Türkiye'deki en üst merci. Yenilenen seçimlerden önce iptal kararı verilmişti. Verdiği kararlar bakımından da bir yargısal durum söz konusu.

DOĞRUDAN HAKARET KAPSAMINDA

Bir taraftan kurul halinde çalışırken diğer taraftan yüksek yargıçlardan oluşuyor. İmamoğlu "30 Mart seçimlerini iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. Örneğin bir kimseye "Hırsız,köpek, yavşak" gibi ifadeler kullanmak doğrudan hakaret kapsamına giriyor.

ŞEREF VE ONURA YÖNELİK İFADELER SUÇ KAPSAMINDA

İmamoğlu'nun YSK üyelerine doğrudan hakaret içeren sözleri sonrası adına doğrudan dava açıldı. Türk Ceza Kanunu'nda da bir kimsenin şeref ve onuruna yönelik ifadeler sonrası suç oluşacağı ifade ediliyor.

CHP'NİN "16 MİLYON İSTANBULLU İNSAN YARGILANIYOR" ALGISI

Hakaret suçları bakımından İmamoğlu'na bir ceza yaptırımı uyguladı. 2 yıl 7 aylık bir ceza söz konusu. Bunun neden alt sınırdan uzaklaştığı belirtilecek. Bu durumun siyasal bir görünümü de var. CHP çevrelerinde "16 milyon İstanbullu insan yargılanıyor" algısı oluşturulmaya çalışıyor. Ama burada kamu görevlilerine karşı bir hakaret söz konusu.

İKİ DAVA ARASINDA UÇURUMLAR VAR

Özellikle sanık avukatların yaptığı savunmada hedef saptırma yoluna gidildiği de görülüyor. Yüksek yargıçlara direkt olarak hedef alındı. Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın Siirt'te yargılanmasını kıyaslayanlar var. Ama iki daha arasında uçurumlar var. Bir tanesinde bir kamu vicdanının harekete geçmesiyle birlikte bir durum varken, burada ise bilinçli olarak kamu görevlilerine yüksek yargıçlara karşı ağır bir hakaret var.

SİYASİ DEĞİL HUKUKİ BİR KARAR

Yerel mahkemenin kararı istihnaf ve yargı denetimine tabi olacak. Şimdi İstihnaf mahkemesi durumu değerlendirip bir karar verecek. Kesinleşen suç olarak kabul edilirse bunun hukuki denetim yolları da açık olacak. Karşımızda siyasi değil hukuksal olarak işleyen bir durum söz konusu.

İmamoğlu’na hapis cezası ne anlama geliyor? İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI NE ANLAMA GELİYOR?

İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis cezası!

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