Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası ne anlama geliyor? Mahkeme süreci nasıl ilerleyecek? Avukat Mehmet Sarı A Haber ekranlarında yorumladı...

İKİ DAVA ARASINDA UÇURUMLAR VAR

Özellikle sanık avukatların yaptığı savunmada hedef saptırma yoluna gidildiği de görülüyor. Yüksek yargıçlara direkt olarak hedef alındı. Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın Siirt'te yargılanmasını kıyaslayanlar var. Ama iki daha arasında uçurumlar var. Bir tanesinde bir kamu vicdanının harekete geçmesiyle birlikte bir durum varken, burada ise bilinçli olarak kamu görevlilerine yüksek yargıçlara karşı ağır bir hakaret var.