Köprüdeki hainlere gün yüzü yok! Cezaları onandı

Mahkeme, 12 Temmuz 2018'de eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın da aralarında bulunduğu 72 sanığa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 22 sanığa 17'şer yıl 6'şar ay, 5 sanığa 15'er yıl hapis verdi. Ayrıca Ödemiş ve Taştan, köprüdeki tüm suçlardan sorumlu tutularak toplamda 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, 44 sanığa ise tüm suçlardan beraat verdi.