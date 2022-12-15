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Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu detayları aktardı

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Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Mersin’de Kökünü Kurutma Operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu detayları aktardı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. Bakan Soylu, "Yaklaşık 137 hedefimiz vardı bugün ve 131'i sabah 05.15'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştır" dedi.

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