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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturması: 12 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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FETÖ’nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturması: 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 5'i eski asker 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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