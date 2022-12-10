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Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski savcı tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2022
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Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski savcı tutuklandı

Son dakika haberine göre Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi, meslekten ihraç 2 savcı tutuklandı.

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