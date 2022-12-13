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FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 5 soruşturmada 39 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 5 soruşturmada 39 gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen 5 ayrı soruşturma çerçevesinde 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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