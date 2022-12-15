Hulki Cevizoğlu 'Kılıçdaroğlu'na operasyonu' tahta üzerinde anlattı: Tiyatro mu oynuyorsunuz? Böyle bir garabet olabilir mi?

Gazeteci Hulki Cevizoğlu; muhalefetin, mahkemenin Ekrem İmamoğlu kararı üzerinden yürüttüğü algılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu'nun mahkeme kararı kesinleşmediği için siyasi bir yasak almadığını ifade eden Cevizoğlu, 2023 adaylığının önünde bir engel olmadığını vurguladı. Süreci tahta üzerinde tane tane anlatan Cevizoğlu, CHP yönetiminin bir tiyatro sergilediğini vurgulayarak, "Altılı masadan bazı genel başkanlar, 'yargının güvencesi biziz, göreve geldiğimizde yargıyı şöyle yapacağız' deyip, bugün nasıl 'yargı Erdoğan'ın elinde' diye söyleyebilirsin. Böyle bir garabet olabilir mi?" diye konuştu. CHP'ye İYİ Parti eliyle bir 'operasyon' olduğunu da ifade eden Cevizoğlu, "Kemal Bey’e Allah sabırlar versin. Bir başka parti aynı masada oturduğu müttefik dediği partinin iç işlerine neden bu kadar karışır" diye konuştu. Cevizoğlu, 6'lı masanın liderlerinin birinin değişebileceğini de iddia etti.