CHP’li gazeteci Can Ataklı’dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan kazık yiyeceğini düşünmedi

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NDAN KAZIK YİYECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİ

Tahminimi söylüyorum. Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti ya. Bilmiyor muydu böyle olacağını. Yani daha doğrusu bugün bir duruşma olduğunu karar verileceğini bilmiyor muydu? Niye gitti Kılıçdaroğlu? Kazık yiyeceğini düşünmedi çünkü. Ama İmamoğlu ne yaptı öğlen. 16'da herkesi bekliyorum dedi. Meral Akşener ben varım ben varım dedi atladı geldi. Bir emrivaki daha İmamoğlu. Yarın 6'lı masayı davet ediyorum.

KARŞINDAKİ TAYYİP ERDOĞAN! SEN HALA ANLAMADIN MI?

Kimse şu havaya girmesin. Ekrem İmamoğlu'na bir şey oldu. İmamoğlu'nun önünü kimse kesemez. Zaten halk onu istiyor. Bu kadar basit değil bu işler. Çocuk oyuncağı değil bu. Kardeşim karşındaki Tayyip Erdoğan. Sen hala daha anlamadın mı?