AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'İmamoğlu davası' açıklaması: Bozuk demokratik siciliniz ortada linç kampanyalarına asla geçit vermeyiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu davası üzerinden muhalefetin yürüttüğü algılara ilişkin Twitter hesabından flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef alan linç kampanyalarına asla geçit vermeyeceklerini vurgulayan Çelik, "AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır." ifadelerini kullandı. Çelik, muhalefetin komplolarının istismar siyaseti olduğunu da vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar dün açıklandı.
İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Şu an için nihayete ermeyen karar, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.
MUHALEFET ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİ
Karardan AK Parti hükümetini sorumlu tutan muhalefet, 'İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin engellendiği' iddialarıyla yargıyı hedef aldı.
AK PARTİ'DEN ALGILARA SERT TEPKİ: "MÜSAADE ETMEYİZ"
AK Parti'den 'İmamoğlu davası' üzerinden yürütülen algı operasyonlarına ilişkin sert bir açıklama yapıldı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz" diyerek, "AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir. AK Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir. AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir. AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır" paylaşımında bulundu.
"MUHALEFETİN KOMPLOLARI İSTİSMAR SİYASETİDİR"
Çelik'in açıklamaları şöyle:
"AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir! Ak Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir! AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir! AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır!
Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz!
Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir.
AK Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz. AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır.
Yargı kararı sonrasında 6'lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor. Yargı sürecini, 6'lı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor.
Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz… Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz!"
BİR TEPKİ DE KABAKTEPE'DEN: "BUGÜNLERE MAHKEMELERLE DEĞİL SANDIKLA GELDİK"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yaşananlara ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.
AK Parti'nin bugünlere mahkeme tutanakları ile değil sandık sonuçlarıyla geldiğini söyleyen Kabaktepe'nin paylaşımları şöyle:
"Devam etmekte olan bir davayı, nihai bir kararmış gibi duyurarak kendi iç çekişmelerinin hesaplaşma aracı yapanları ibretle izliyoruz. Aziz milletimiz şahittir ki AK Parti, hiçbir zaman siyaset dışı alanlardan güç devşirme peşinde olmamıştır.
AK Parti'nin siyaset anlayışında, siyasi rakipleri ile sandıkta rekabet etmenin dışında herhangi bir yöntemi yoktur. Partimiz bugünlere mahkeme tutanaklarıyla değil, sandık sonuçları ile gelmiştir.
AK Parti, bu davanın taraftarı ya da müdahili değildir. Bizim yegâne gücümüz milletimizin iradesidir. Bu güç, sahne arkasındaki masalardan ve pazarlıklardan değil, milletimizin büyük teveccühü ve desteğinden gelmektedir.
Bizler geçmişte olduğu gibi şimdi de bu teveccühe mazhar olmaya çalışırken birilerinin mahkemenin mahkûmiyet kararını büyük bir sevinçle kutlamasının takdirini aziz milletimizin ferasetine bırakıyoruz."
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