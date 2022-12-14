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Son dakika: Kökünü Kurutma ve Zincir-2 Operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözaltı sayısını açıkladı

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Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Son dakika: Kökünü Kurutma ve Zincir-2 Operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözaltı sayısını açıkladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "197 şüpheliden 182'si gözaltına alındı" bilgisini veren Bakan Soylu, Şanlıurfa'daki 3. operasyon, bunlar devam edecek." dedi. Soylu, sahte hijyen ürünü ve sahte alkol yapanlara karşı yapılan Zincir-2 Operasyonunda da 176 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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