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Başkan Erdoğan EYT için tarih verdi! Faruk Erdem'den flaş tahmin: Şart olmayacağının işareti bana göre

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Başkan Erdoğan EYT için tarih verdi! Faruk Erdem’den flaş tahmin: Şart olmayacağının işareti bana göre

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, EYT düzenlemesine ilişkin, "2023'e EYT'yi masamızdan kaldırarak girmiş olacağız" dedi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Yaş önerisi, prim önerisi, Finlandiya modeli vs... Bu sorunu çözmüş olarak gireceğiz demesi bu tür şartların olmayacağının işareti bana göre" diye konuştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin takvimi belli oldu. AK Parti kaynaklarına göre, teklif Ocak'ta Meclis gündemine geleceği iddia edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN EYT İÇİN TARİH VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, EYT düzenlemesine ilişkin, "2023'e EYT'yi masamızdan kaldırarak girmiş olacağız" dedi.

FARUK ERDEM'DEN FLAŞ TAHMİN: "ŞART OLMAYACAĞININ İŞARETİ"

Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Yaş önerisi, prim önerisi, Finlandiya modeli vs... Bu sorunu çözmüş olarak gireceğiz demesi bu tür şartların olmayacağının işareti bana göre" diye konuştu.

Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yaşla ilgili bir şey söylemedi. Şu tartışma vardı; 'Aralık'ta mı Ocak'ta mı bitecek' diye çok konuşuldu. 26 Aralık Pazartesi günü Kabine Toplantısı var ben o tarihte kamuoyuna açıklama yapılacağını düşünüyorum. Asgari ücret de o gün açıklanabilir. EYT'yi ayrı bir toplantıda açıklamayı düşünebilir. Teknik konuya girmemiş de olabilir. Yaş, prim Finlandiya modeli vs. bir sürü konu masaya geliyor. 2023'e bu sorunu çözerek girmiş olacağız demesi bu tür şartların olamyacağına işaret"

Ayrıntılar geliyor...

Başkan Erdoğan’dan EYT açıklaması

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