Başkan Erdoğan EYT için tarih verdi! Faruk Erdem’den flaş tahmin: Şart olmayacağının işareti bana göre

Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yaşla ilgili bir şey söylemedi. Şu tartışma vardı; 'Aralık'ta mı Ocak'ta mı bitecek' diye çok konuşuldu. 26 Aralık Pazartesi günü Kabine Toplantısı var ben o tarihte kamuoyuna açıklama yapılacağını düşünüyorum. Asgari ücret de o gün açıklanabilir. EYT'yi ayrı bir toplantıda açıklamayı düşünebilir. Teknik konuya girmemiş de olabilir. Yaş, prim Finlandiya modeli vs. bir sürü konu masaya geliyor. 2023'e bu sorunu çözerek girmiş olacağız demesi bu tür şartların olamyacağına işaret"

Ayrıntılar geliyor...