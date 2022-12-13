13 Aralık 2022, Salı
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etti

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Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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