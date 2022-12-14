14 Aralık 2022, Çarşamba
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Son dakika: Avaza'da Üçlü Liderler Zirvesi: Gündem Türkmen gazı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılıyor. Başkan Erdoğan, üçlü zirvede önemli açıklamalarda bulunuyor. "Bugün çok farklı ve anlamlı bir güne şahitlik ediyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmini geliştirmek için gayretleri artırmalıyız." ifadelerini kullandı. Toplantı öncesi Erdoğan, ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüştü.