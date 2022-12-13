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Son dakika: Başkan Erdoğan selzede Zülfiye teyze ile görüştü: Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğim

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Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan selzede Zülfiye teyze ile görüştü: Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğim

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden dükkanı zarar gören 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye gideceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kumluca ilçe merkezinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor.

Bakan Soylu ile Kirişci, Narenciye Mahallesi'ndeki ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Bu sırada Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sel nedeniyle iş yeri zarar gören 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'ı telefonda görüştürdü.

Başkan Erdoğan, "Zülfiye teyze çok geçmiş olsun. Rabb'im beterinden korusun inşallah. Bakan arkadaşlarım şu anda orada, partili arkadaşlarım orada, hep beraber tespitleri yapacaklar. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız inşallah." diye konuştu.

Erdoğan, Türkmenistan'dan döndükten sonra bölgede incelemelerde bulunacağını ifade etti.

"AĞLADIM AMA ELİMDEN BİR ŞEY GELMEDİ"

Konuşma sırasında gözyaşı döken Zülfiye Ceylan da "Allah razı olsun sizden başkanım, benim ömrüm de sizin olsun oğlum. Senin başımın üzerinde yerin var. Sizin gibi bir devlet görmedik, dünya durdukça durun. Allah bin kere razı olsun." ifadesini kullandı.

Ceylan, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da selamlarını iletilmesini istedi.

Selden etkilenen Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 03.00'te sel baskını olduğunu ve camların kırıldığını belirterek, "Allah ne verdiyse önüne katıp götürdü. Beşinci kattan seyrettim, ağladım ama elimden bir şey gelmedi. Rabb'imden geldi, oturdum Rabb'ime sığındım. Dükkanın duvarı kaldı sadece." dedi.

Başkan Erdoğan ile konuşmasını anlatan Ceylan, "Ben onların döneminde gördüm böyle bir huzur, mutluluk. Dünya durdukça dursun Tayyib'im, benim ömrüm onun olsun." diye konuştu.

Öte yandan, Bakan Soylu, aynı mahalledeki ziyaretlerinde çay ocağı selden zarar gören Vedat Sarıyer ile görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çay ocağını kendisinin yaptıracağını, tüm masraflarını üstleneceğini anlatan Soylu, "Örnek bir çay ocağı olacak inşallah." dedi.

BAKANLAR KUMLUCA'DA İNCELEMELERDE BULUNUYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Su ve çamur altında kalan iş yerlerinde sular çekiliyor, eşyalar temizleniyor, yollarda biriken çamur ve devrilen ağaçlar ise iş makineleriyle kaldırılıyor. İlçede bir yandan da hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Dün Kumluca ve Finike ilçelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip eden İçişleri Bakanı Soylu, bugün Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Kumluca'ya geldi. Bir yandan sahadaki çalışmaları inceleyen bakanlar, bir yandan da mağdur olan vatandaşlarla bir araya gelerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Zarar gören esnafı ziyaret eden bakanlar, hasarların en kısa sürede giderilmesi konusunda da bilgilendirdi.

Bakanların daha sonra Kumluca Kaymakamlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan selzede ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN SELZEDE İLE GÖRÜŞTÜ

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