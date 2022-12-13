Son dakika: Başkan Erdoğan selzede Zülfiye teyze ile görüştü: Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğim
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden dükkanı zarar gören 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye gideceğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kumluca ilçe merkezinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor.
Bakan Soylu ile Kirişci, Narenciye Mahallesi'ndeki ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Bu sırada Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sel nedeniyle iş yeri zarar gören 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'ı telefonda görüştürdü.
Başkan Erdoğan, "Zülfiye teyze çok geçmiş olsun. Rabb'im beterinden korusun inşallah. Bakan arkadaşlarım şu anda orada, partili arkadaşlarım orada, hep beraber tespitleri yapacaklar. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız inşallah." diye konuştu.
Erdoğan, Türkmenistan'dan döndükten sonra bölgede incelemelerde bulunacağını ifade etti.
"AĞLADIM AMA ELİMDEN BİR ŞEY GELMEDİ"
Konuşma sırasında gözyaşı döken Zülfiye Ceylan da "Allah razı olsun sizden başkanım, benim ömrüm de sizin olsun oğlum. Senin başımın üzerinde yerin var. Sizin gibi bir devlet görmedik, dünya durdukça durun. Allah bin kere razı olsun." ifadesini kullandı.
Ceylan, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da selamlarını iletilmesini istedi.
Selden etkilenen Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 03.00'te sel baskını olduğunu ve camların kırıldığını belirterek, "Allah ne verdiyse önüne katıp götürdü. Beşinci kattan seyrettim, ağladım ama elimden bir şey gelmedi. Rabb'imden geldi, oturdum Rabb'ime sığındım. Dükkanın duvarı kaldı sadece." dedi.
Başkan Erdoğan ile konuşmasını anlatan Ceylan, "Ben onların döneminde gördüm böyle bir huzur, mutluluk. Dünya durdukça dursun Tayyib'im, benim ömrüm onun olsun." diye konuştu.
Öte yandan, Bakan Soylu, aynı mahalledeki ziyaretlerinde çay ocağı selden zarar gören Vedat Sarıyer ile görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çay ocağını kendisinin yaptıracağını, tüm masraflarını üstleneceğini anlatan Soylu, "Örnek bir çay ocağı olacak inşallah." dedi.
BAKANLAR KUMLUCA'DA İNCELEMELERDE BULUNUYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti.
Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Su ve çamur altında kalan iş yerlerinde sular çekiliyor, eşyalar temizleniyor, yollarda biriken çamur ve devrilen ağaçlar ise iş makineleriyle kaldırılıyor. İlçede bir yandan da hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.
Dün Kumluca ve Finike ilçelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip eden İçişleri Bakanı Soylu, bugün Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Kumluca'ya geldi. Bir yandan sahadaki çalışmaları inceleyen bakanlar, bir yandan da mağdur olan vatandaşlarla bir araya gelerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Zarar gören esnafı ziyaret eden bakanlar, hasarların en kısa sürede giderilmesi konusunda da bilgilendirdi.
Bakanların daha sonra Kumluca Kaymakamlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALTIN fiyatı dümen kıracak! Gram altın için kritik hafta... Yükselecek mi, düşecek mi? Canlı altın fiyatları ve uzman yorumları
- ABD kasım ayı TÜFE son dakika: ABD enflasyon verileri ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2022 Kasım ayı enflasyonu son durum!
- ABD FED faiz beklentisi nedir? 2022 Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi son durum...
- GSB DUYURULAR: KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Samsun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama: Bafra, Canik, Çarşamba...
- Aydın'da deprem mi oldu? 13 Aralık Kuşadası Körfesi deprem şiddeti ve merkez üssü neresi? SON DAKİKA HABERLER
- SON DAKİKA! Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 13 Aralık az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli SON DEPREMLER
- Akaryakıtta indirim var mı? 13 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE rakamları... 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
- Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aile sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?
- 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi ay, hangi güne denk geliyor? 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ