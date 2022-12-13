Son dakika: Başkan Erdoğan selzede Zülfiye teyze ile görüştü: Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğim

Dün Kumluca ve Finike ilçelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip eden İçişleri Bakanı Soylu, bugün Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Kumluca'ya geldi. Bir yandan sahadaki çalışmaları inceleyen bakanlar, bir yandan da mağdur olan vatandaşlarla bir araya gelerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Zarar gören esnafı ziyaret eden bakanlar, hasarların en kısa sürede giderilmesi konusunda da bilgilendirdi.

Bakanların daha sonra Kumluca Kaymakamlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.



