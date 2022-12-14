6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel için yakalama kararı
Son dakika... 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Diğer yandan dün 3 sanığın yargılandığı davanın duruşma tarihi 3O Ocak 2023'e alımıştı.
İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan baba Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirdi.
Buna göre heyet sanıklar Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel'in "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasa öngörülen alt ve üst sınırları bu nedenle oluşan kaçma şüphesi, mevcut delil durumu" nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetti.
Heyet, ayrıca müştekinin ruh sağlığının bozuk olup olmadığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.
Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.
BAKAN YANIK KONUYA İLİŞKİN A HABER'E KONUŞMUŞTU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuğun cinsel istismarının hangi sebeple, hangi gerekçeyle, hangi meşruiyet arayışıyla olursa olsun kabul edilemeyeceğini ve meşru gösterilemeyeceğini bildirdi.
Bakan Derya Yanık, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
6 yaşında çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin soru üzerine, bunun çok tatsız ve hiç duymak istemedikleri haberlerden olduğunu belirten Bakan Yanık, "Bakanlık olarak biz uzun yıllardır düzenli olarak erken yaşta evlilikle mücadele noktasında çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Hala özellikle pilot bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bu konu 'Erken yaşta evlilik' başlığında bile değerlendirilemeyecek kadar tatsız bir konu. Biz açılan bu ceza davasına bakanlık olarak müdahil olduk." dedi.
DAVA DURUŞMASI ÖNE ÇEKİLDİ
Diğer yandan dün 3 sanığın yargılandığı davanın duruşma tarihi 3O Ocak 2023'e alımıştı.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçlarından hazırlanan iddianameyi kabul ederek duruşma tarihini 22 Mayıs 2023 olarak belirlemesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma tarihinin öne çekilmesi için talepte bulundu.
Talebi değerlendiren mahkeme, davanın ilk duruşmasının 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar verdi.
Bu arada, mağdur H.K.G'nin avukatı mahkemeye başvurarak, tutuksuz yargılanan sanıklar Yusuf Ziya G, Fatıma G. ve Kadir İ'nin tutuklanması talebinde bulundu.
Mağdur avukatı ayrıca dosyada gizlilik kararı verilmesini istedi.
İstanbul'da Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine yapılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
H.K.G., 7 Haziran 2022 günü kayda alınan ifadesinde 6 yaşındayken babasının annesini iknaya çalıştığını belirterek "Annem 'o daha küçük' diyordu. Babam beni çağırdı ve 'Kızım büyüdün sen değil mi, kocaman oldun, abla oldun değil mi?' diye sordu. Ben de sevinerek, 'Evet büyüdüm' dedim. Babam anneme 'Bak kızım büyümüş, artık gelin olabilir' dedi. Ertesi gün 29 Şubat 2004'te annem beni hazırladı babam elimden tuttu medreseye indirdi. İçeride iki tanımadığım adam ve Kadir İstekli vardı. Arka tarafa geçmemi istediler. O gün benim nikâhım kıyılmış" dedi.
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